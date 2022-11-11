台積電開盤大漲34元 市值攀至11.44兆元
2022/11/11 09:13（11/11 09:25 更新）
台積電11日開盤達441.5元，大漲34元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹11日電）美股大漲，道瓊指數勁揚1201.43點，費城半導體指數更飆漲逾10%，台積電今天股價同步走高，開盤達441.5元，大漲34元，市值達新台幣11.44兆元。
美國10月通膨低於預期，激勵美股全面衝高，道瓊指數上揚1201.43點，漲幅3.7%；那斯達克指數上漲760.98點，漲幅7.35%；費城半導體指數上漲247.69點，漲幅10.21%。
台積電美國存託憑證（ADR）上揚5.84美元，漲幅達8.98%，站上70美元關卡，達70.84美元。台積電今天股價同步走高，開盤達441.5元，上漲34元，市值激增8816億元，達11.44兆元，並貢獻大盤指數約282點。
台積電10月營收新台幣2102.66億元，較9月增加1%，較去年同期增加56.3%，為次高水準，第4季營收將約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%。（編輯：張均懋）1111111
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