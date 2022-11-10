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台積電10月營收2102.66億元 創次高

2022/11/10 13:51（11/10 15:11 更新）
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台積電自結10月營收新台幣2102.66億元，較9月增加1%，也比去年同期增加56.3%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電自結10月營收新台幣2102.66億元，較9月增加1%，也比去年同期增加56.3%，為次高水準。

法人指出，智慧手機和高效能運算支撐5奈米製程需求持續增加，是台積電10月營收維持高檔的主要動力。台積電已連續3個月營收逾2000億元。

台積電預估第4季營收約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%。法人推估，台積電後續11月及12月平均單月營收將約2083億至2209億，不排除有機會挑戰8月創下的2181.32億元最高紀錄。

台積電預期，2022年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），明年仍是成長的1年，長期年複合成長率將達15%至20%。

隨著超微（AMD）及聯發科等客戶陸續推出5奈米和4奈米新產品，法人看好將有助支撐台積電先進製程產能利用率。此外，法人預期，英特爾（Intel）將於2024年把部分3奈米中央處理器委由台積電代工，將驅動台積電未來營運成長。（編輯：林淑媛）1111110

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