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台積電第3季每股配息2.75元 明年3月16日除息

2022/11/8 18:40（11/8 20:02 更新）
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晶圓代工廠台積電董事會8日核准配發2022年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2023年3月16日。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電董事會8日核准配發2022年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2023年3月16日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2022年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2023年3月16日。

隨著智慧手機、高效能運算、物聯網及車用電子平台業務同步成長，台積電第3季營收達新台幣6131.4億元，歸屬母公司淨利2808.7億元，皆創下新高，每股純益10.83元。

台積電董事會今天核准配發第3季每股現金股利2.75元，配息基準日定為2023年3月22日，除息交易日為3月16日，3月18日至22日停止普通股股票過戶，並於2023年4月13日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2022年第3季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：楊凱翔）1111108

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