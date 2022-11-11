MSCI台灣成分股增藥華藥等2檔 小型指數增10檔
2022/11/11 08:14（11/11 08:26 更新）
指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔，剔除祥碩；在全球小型指數新增保瑞等10檔，刪除91APP-KY等11檔。調整結果將於30日收盤生效。
統計本次MSCI調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀等2檔，刪除祥碩；祥碩從全球標準型指數轉進小型指數，臺企銀從全球小型指數轉進標準型指數。
在MSCI全球小型指數，台股新增10檔成分股，包括祥碩、保瑞、華建、遠雄港、胡連、智擎、北極星藥業-KY、櫻花建、興農、采鈺。
台股在全球小型指數剔除11檔成分股，包括91APP-KY、瑞軒、第一銅、創惟、大銀微系統、網家、力山、三星、松翰、台達化、臺企銀。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：張良知）1111111
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。