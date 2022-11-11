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MSCI台灣成分股增藥華藥等2檔 小型指數增10檔

2022/11/11 08:14（11/11 08:26 更新）
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指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔，剔除祥碩；在全球小型指數新增保瑞等10檔，刪除91APP-KY等11檔。調整結果將於30日收盤生效。

統計本次MSCI調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀等2檔，刪除祥碩；祥碩從全球標準型指數轉進小型指數，臺企銀從全球小型指數轉進標準型指數。

在MSCI全球小型指數，台股新增10檔成分股，包括祥碩、保瑞、華建、遠雄港、胡連、智擎、北極星藥業-KY、櫻花建、興農、采鈺。

台股在全球小型指數剔除11檔成分股，包括91APP-KY、瑞軒、第一銅、創惟、大銀微系統、網家、力山、三星、松翰、台達化、臺企銀。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：張良知）1111111

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