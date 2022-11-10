防疫險拖累單月獲利 富邦金穩坐每股及累計獲利王

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（中央社記者謝方娪台北10日電）富邦金旗下富邦產險受防疫險影響獲利表現，富邦金已連2月呈現單月虧損，不過富邦金累計前10月合併稅後淨利達新台幣783億元、每股稅後盈餘（EPS）6.07元，仍雙雙奪金控冠軍。

富邦金今天公告自結獲利，10月自結合併稅後淨損54.1億元，若排除產險防疫險保費收入、自留損失及相關準備等影響，富邦金10月擬制性合併稅後淨利為1.67億元。

富邦金累計前10月合併稅後淨利783億元，創歷年同期次高；子公司台北富邦銀行前10月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，創下歷史新高，富邦人壽前10月累計稅後淨利創歷年同期次高。

截至10月31日止，富邦金已取得日盛金73.95%股權，前10月認列日盛金投資收益20.16億元。

富邦人壽10月合併稅後淨損13.04億元，累計前10月稅後淨利823.07億元，RBC（資本適足率）超過300%，資本水準維持良好，淨值比高於法定最低要求3%以上。

台北富邦銀行10月稅後淨利17.45億元，主因利息淨收益增加及金融資產評價收益回升，累計前10月稅後淨利204.92億元。

富邦產險10月稅後虧損59.22億元，累計前10月稅後虧損230.08億元。富邦產險10月防疫險相關直接賠款金額為130億元，自留賠款金額97.52億元；累計前10月防疫險相關直接賠款金額達520.36億元，自留賠款金額達333.77億元。

富邦產險指出，觀察此波確診高峰期已過，加上11月7日起取消隔離3+4政策，理賠相關損失可望逐漸減降。

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不過，富邦產險表示，近來陸續接獲網站上有販售陽性確診證明的保險詐欺案情事，顯示現行採快篩陽性確診即可申請防疫險理賠存在道徳風險，為保障保險公司及股東權益，急需回歸依據保險條款辦理理賠，以避免日後各項法律訴訟。

富邦證券10月稅後虧損0.51億元，累計前10月稅後淨利24.63億元，較去年同期減少61%，主因金融部位損益與現貨收入均較去年同期減少所致。（編輯：潘羿菁）1111110