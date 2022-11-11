MSCI台股權重兩升一降 11/30收盤生效

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MSCI公布半年度調整結果，台股在亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別上調至15.51%、1.46%。圖為看盤室民眾討論盤勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別上調至15.51%、1.46%，在全球新興市場指數權重下調至13.35%，最新權重將在11月30日收盤生效。

在本次MSCI調整中，台股在「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.49%上調至15.51%，調升0.02個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.45%上調至1.46%，調升0.01個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重由13.37%下調至13.35%，調降0.02個百分點。

以MSCI全球新興市場指數來看，台股在近2次MSCI調整連續被下調權重。

MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增2檔、刪除1檔，指數成分股將增加至88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為藥華藥，權重為0.37%；權重調降最多的成分股為台積電，權重為40.44%，調降0.26個百分點。

以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的國家為印度及土耳其，權重各增加0.2及0.09個百分點；權重調降最多的國家為中國與韓國，權重皆被下調0.08個百分點，其餘國家權重變化不大。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：張均懋）1111111