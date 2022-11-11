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股匯狂飆 新台幣大漲逾5角創近2個月新高

2022/11/11 10:07（11/11 10:20 更新）
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新台幣匯率11日早盤一度大漲5.6角，創近2個月盤中最高紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率11日早盤一度大漲5.6角，創近2個月盤中最高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國通膨數據低於市場預期，有望緩和聯準會的升息步調，提振市場風險偏好，美股大漲之下，台灣今天也上演股匯狂飆戲碼，台股挑戰萬四大關，新台幣匯率早盤更一度大漲5.6角，創近2個月盤中最高紀錄。

通膨數據報喜，美股道瓊飆漲1201點，創2年來最猛漲勢，台股受到激勵早盤大漲逾500點，直接越過季線13915點，突破萬四關卡。台積電勁揚逾8%，站上440元之上，貢獻逾270點漲點。

新台幣匯率今天以31.65元開盤，強升2.55角，而後隨台股展開凌厲升勢，接連闖破31.6、31.5、31.4元價位，最高升抵31.345元，狂漲5.6角，也創下近2個月盤中最高紀錄。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%及市場預期的7.9%，大大激勵金融市場士氣，股市歡聲雷動，美元指數也快速向下修正。

台經院院長張建一表示，通膨數據比預期好，美股道瓊漲逾千點，市場一片狂歡，並預期美國聯準會12月放緩升息幅度，但「通膨不可能降那麼快」。

張建一表示，聯準會還是會按照既定步驟，修正當初低估通膨的錯誤，金融市場走勢仍待觀察。（編輯：張均懋）1111111

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