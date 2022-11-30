傳新進工程師年領44個月 台積電不評論

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媒體報導，台積電新進工程師分紅加年薪可領44個月的月薪，薪酬高達新台幣264萬元。台積電對此不評論。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電近期發放第3季分紅，媒體報導，台積電新進工程師分紅加年薪可領44個月的月薪，薪酬高達新台幣264萬元，備受關注。台積電對此並不評論。

網友今天發文，自稱是台積電員工，年資8個月，職等31，分紅領到3.8個月。媒體進一步報導，這員工估計一年分紅可領超過30個月的月薪，若加計年薪及三節獎金，一年可領44個月的月薪，達264萬元。台積電對此並不評論。

台積電員工分紅分為員工業績獎金與酬勞兩部分，兩部分金額相等，其中，員工業績獎金於每季季後發放，即2月、5月、8月及11月發放；酬勞部分則於翌年的7月發放。

台積電員工分紅與營運表現連動，隨著獲利創高，台積電員工分紅金額同步創新高，不過，員工人數不斷擴增，將影響每位員工可分得金額，此外，績效表現等也是影響分紅的關鍵因素。（編輯：黃國倫）1111130