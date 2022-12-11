央行理監事會15日登場 估升息半碼利率連4升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）中央銀行將於15日舉行第4季理監事會，這也將是央行總裁楊金龍2023年2月任期屆滿之前的「期末考」，如今正值國內外景氣放緩，讓考題難度大增；不過專家學者普遍認為，央行12月仍將升息半碼、利率「連4升」。

全球主要央行為了打擊通膨，今年以來大力執行貨幣緊縮政策，美國聯準會更是「暴力升息」，累計已升息15碼。

然而，貨幣緊縮的外溢效果逐步顯現，全球需求明顯降溫，拖累台灣經濟成長步調；主計總處11月底最新公布的經濟預測，分別下修台灣今、明兩年經濟成長率至3.06%及2.75%，預告明年「保3」可能落空。

「央行壓力會很大」，台經院六所所長吳孟道直言，通膨陰影還未散去，國內外經濟又同步下滑，央行這次利率政策難度比前幾次高很多，不過他認為，央行理監事會仍將作出升息半碼的決議。

吳孟道分析，主要機構對明年經濟展望都偏向保守，但和國外相比，台灣經濟表現還是穩健許多，央行有餘力及空間升息，讓利率邁向正常化；央行逐步拉高利率水準後，未來若經濟衰退機率升溫，才能保有政策空間。

不過吳孟道也說，考量經濟前景不太明朗，央行升息「速度一定不會快」，以免緊縮力道太強、搞垮經濟，最可能採溫和升息、幅度半碼（1碼是0.25個百分點）。

永豐金首席經濟學家黃蔭基則預估，台灣央行12月將再升息半碼，考量明年通膨可望降至2%以下，預期央行2023年全年按兵不動，重貼現率維持在1.75%水位。

中央銀行今年已三度升息、二度調升存款準備率，不過對於央行是否應再次調升存準率，學者態度相對保守，甚至提出質疑。

東吳大學商學院講座教授許嘉棟日前抨擊，直指央行捨棄利息較高的發行定存單作法，選擇調升存準率，是「慷銀行之慨」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中經院院長張傳章也認同央行不應再調升存準率，他表示，央行調升存準率的副作用是由金融業承擔，金融業現在已經很辛苦，金管會也很努力撐住金融業，調整存準率的作法值得討論。

市場緊盯楊金龍在這次任期的「期末考」表現，不過金融圈人士直言，相較於過去前央行總裁彭淮南的強硬作風，楊金龍已經走出自己的路，更願意與外界溝通、做法也更彈性，「這樣的轉變是好事」。（編輯：潘羿菁）1111211