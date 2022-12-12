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青安房貸利率減半碼優惠擬展延一年 待政院拍板

2022/12/12 15:59（12/12 16:44 更新）
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青安房貸政策將在年底到期，利率減升優惠擬展延一年，待行政院拍板。圖為從高處遠眺台北市北投區建築概況。（中央社檔案照片）
青安房貸政策將在年底到期，利率減升優惠擬展延一年，待行政院拍板。圖為從高處遠眺台北市北投區建築概況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北12日電）青安房貸政策將在年底到期，據了解，財政部在11月底提報行政院核定的方案版本為青安措施延長2年、利率減升優惠延長1年，但仍待行政院拍板。

公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，實施期程至今年底，原則上傾向續辦、2年檢討一次，財政部11月底將延長方案報請行政院核定；知情人士表示，財政部提出的版本為青安措施延長2年，利率減升優惠則擬延長1年。

財政部高層強調，目前展延方案尚未確定，有具體結果會正式對外公布。

今年3月央行宣布升息1碼（1碼為0.25個百分點），終止10年貨幣寬鬆政策，當時為減輕青年房貸壓力，財政部拍板青安房貸方案的「基準利率」減半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，利率優惠政策原持續到今年底，各界關注是否展延。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，自央行9月升息後為1.345%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%，是首購房市地板價。（編輯：潘羿菁）1111212

#青安房貸
#行政院
#財政部
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