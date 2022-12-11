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美聯準會可能放緩升息腳步 仍關注薪資漲勢

2022/12/11 16:46
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國採取幾十年來最強力措施對抗通膨，已對經濟造成全面性影響；經濟學家表示，聯邦準備理事會（Fed）可能預備在下週放慢升息腳步。

不過，分析師預期聯準會下週可能調升基準利率0.5個百分點，幅度仍然不小。聯準會致力冷卻美國國內需求，以求降低消費者物價。

為了提高借貸成本，聯準會今年來已6次升息，其中4次都大幅調升0.75個百分點，使得基準利率來到3.75%至4%之間。

英國牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家克拉欽（Oren Klachkin）表示：「我們認為聯準會這個月已經準備好要再升息（0.5個百分點）。」如今一些對利率敏感的行業如房地產業已顯得疲軟，而通膨也出現緩和跡象。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）預定13日起舉行為期兩天的會議，會後將宣布利率決策。

法新社報導，決策者擔心薪資調升恐會增加通膨壓力，因此正在密切注意薪資漲勢。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）的沃姆（Martin Wurm）表示：「聯準會最關心的其實是薪資增長。」他並說，在薪資出現不斷增長情況時，聯準會還不太可能放鬆政策。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1111211

#聯準會
#沃姆
#克拉欽
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