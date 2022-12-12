觀望Fed會議 新台幣量縮收30.714元創近半個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）美國聯準會利率會議本週登場，市場觀望氣氛濃厚，股匯同步下挫，新台幣匯率今天收盤收30.714元，貶9.2分，收盤創近半個月新低，不過交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅9.565億美元。

美國最新公布的生產者物價指數（PPI）高於預期，澆了原本期待通膨降溫的投資人一頭冷水，美股聞訊收黑。

市場避險情緒濃厚之下，台股早盤一度下跌逾150點，失守14600點關卡，隨金融股止穩回升，指數跌勢才逐步收斂，終場收在14612.59點，下跌92.84點，險守14600關卡。

新台幣匯率則在亞幣走貶、台股疲弱兩大因素夾擊之下，匯價偏弱整理，今天開盤價為30.690元，最高30.690元、最低30.722元。

外匯交易員分析，市場普遍預期聯準會將升息2碼，但相較於升息幅度，投資人更關注美國聯準會主席鮑爾的態度，如對終點利率以及美國經濟展望的看法，局勢尚未明朗之前，市場將保守操作。（編輯：蘇志宗）1111212