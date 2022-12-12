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今年全國稅收估超徵4000億 財政部：國庫統籌運用

2022/12/12 18:39
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（中央社記者范正祥台北12日電）國民黨立委謝衣鳯今天在立法院質詢關注今年全國稅額超收多少，未來會不會退稅給全民。對此，財政部次長李慶華表示，預估全國超收4000億元，會整個交給國庫統籌運用。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查俗稱台版晶片法案的產業創新條例第10條之2及第72條條文修正草案，經濟部長王美花、財政部次長李慶華列席備詢。

謝衣鳯質詢，今年全國稅額超收多少。李慶華對此答覆，目前預估全國大約新台幣4000億元左右。

謝衣鳯追問，未來超收的稅額作什麼樣的規劃，會不會退稅給全民。李慶華說，這部分因為都是依法徵稅，徵收的稅收基本上就是整個交給國庫統籌運用。

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詢答過程中，謝衣鳯也關注，明年度會不會像今年度一樣全國稅額超收，以及出口會不會維持像今年的成長。李慶華指出，依照11月份的出口統計數字來看，明年的出口應該不會像今年的數字這麼樂觀，但是在做明年稅收估測的時候，已經比較趨近於經濟環境的變化，所以預估明年的稅收應該不會有超徵的現象。

此外，被問到今年超收的稅額主要是在哪裡，李慶華答覆，主要還是上市櫃公司的獲利有大幅度成長。（編輯：林興盟）1111212

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