財部估全年超徵4500億 證交稅拚達陣得看成交值臉色

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（中央社記者張璦台北9日電）前11月全國賦稅收入首度突破新台幣3兆元，財政部官員指出，全年總稅收有望高過預算數4500億元以上，創新高；不過，證交稅距達成全年預算目標，還差155億元，若要達標，12月上市櫃股票日均成交值得來到3000億元，同時，貨物稅、土增稅料將無法達陣全年預算數。

財政部今天公布前11月全國賦稅收入實徵淨額3兆797億元、年增13.6%，占全年預算數113%；在營利事業所得稅、綜合所得稅表現亮眼之下，財政部統計處副處長陳玉豐指出，推估全年總稅收可超過預算數4500億元以上，但接下來，還須觀察貨物稅、土地增值稅和證券交易稅等3大稅目。

首先，陳玉豐指出，貨物稅累計1至11月實徵1374億元、年減16.5%，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少208億元或26.5%，車輛類減少56億元或8.1%，主因是國內車廠減產及進口車減少所致；前11月貨物稅距全年預算數目標仍差462億元，可能無法達標。

再者，房市降溫，排除遞延入帳因素，契稅、土增稅11月寫連8黑，其中，土增稅料無法達成全年預算數，稅額可能創民國108年以來首次低於1000億元；陳玉豐指出，土增稅累計1至11月實徵851億元，減少145億元或14.6%，主要是因去年同期有大額稅款案件。

第三，證交稅方面，累計前11月實徵1614億元，年減925億元、創史上同期最大量，若要達標全年預算數的1768.48億元，仍差約155億元；陳玉豐表示，12月上市櫃股票平均每日成交值要達3000億元水準，才可達成預算目標。

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陳玉豐指出，12月7日前的交易日，成交值稍有起色，平均每日成交值有超過3300億元規模，但近一兩天降回2000多億元，股市有起有落，能否達標，財政部雖樂觀看待，但仍要看接下來發展。

根據歷史資料，進一步檢視今年1至11月各月證交稅統計，最高為3月的218億元，其次是1月的174億元，再來是6月的154億元，規模前3高均落在上半年，且7月以來，就再也沒超過150億元水準，12月證交稅若要達155億元，可能有難度。（編輯：楊凱翔）1111209