財政部：第4季出口負成長成定局 2年半首見

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（中央社記者張璦台北7日電）全球經濟山雨欲來風滿樓，財政部今天公布11月出口年減13.1%，減幅擴大、連3黑；財政部統計處長蔡美娜表示，第4季出口落入負成長已成定局、為2年半首見，且年減幅可能超過7%，比主計總處預估值跌更深。

財政部今天公布11月海關進出口貿易初步統計，11月出口金額361.3億美元、為19個月來低點，年減13.1%、創將近7年以來的最深跌幅；進口金額327億美元、年減8.6%。

儘管今年全年出口規模創新高沒問題，蔡美娜表示，下半年態勢呈現旺季吹冷風、由盛轉衰，12月無法避免連4黑，且第4季負成長已成定局、創2年半首見，減幅會比主計總處預估的年減3.9%更深，衰退幅度可能超過7%。

蔡美娜指出，國際間對未來經濟發展的預測，證實全球景氣往弱化方向發展，國內業界方面，多認為仍處於庫存調整，只有零星廠商因較早進行嚴格的庫存管控，現已回到理想水位，可望開始恢復拉貨，但普遍看法是去化庫存會持續到明年上半年。

另一大不利因素，蔡美娜表示，受中國抗疫封控影響，蘋果公司（Apple）罕見地調降新款iPhone出貨預估，恐將影響電子零組件拉貨；同時，光學鏡頭大廠大立光也表態客戶需求轉弱，這些都是隱憂。

同時，蔡美娜指出，面板仍處於供過於求，原本寄望中國雙11購物節、美國黑色星期五，可提振買氣，幫助去化庫存；但目前看來，在中國清零、房市低迷，雙11行情落空，美國大雪可能影響黑五銷售之下，去化情況恐不如理想。

針對中國後續若解封，台灣出口何時能「春燕歸來」，蔡美娜表示，中國清零政策走向難以掌握，長期來看，解封有助於民眾生活回歸正常，是正面消息，對拉貨有所挹注，但中間仍會有過渡期，無法一步到位，因此無法解讀為中國一解封，台灣迎利多。

財政部統計處則分析，俄烏戰爭僵持不下，全球通膨壓力有增無減，主要經濟體啟動升息循環，對終端需求的制約愈來愈明顯，各國製造業景氣相繼收縮；台灣雖受惠於新興科技應用，及終端產品晶片含量提升的挹注，但傳產貨品外銷所承受的壓力快速升高，美中科技戰風險仍在，都將高度牽動出口表現。（編輯：楊蘭軒）1111207