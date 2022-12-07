吳東亮：明年經濟「內熱外冷」 籲政府解決缺工問題

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）工商協進會理事長吳東亮今天表示，明年經濟可能呈「內熱外冷」局面，預期新光三越今年營業額將年增10%，超越2019年疫情發生前的水準，這讓工商界對內需有所期待，但他呼籲政府能就缺工問題提出有效解方。

工商協進會今天舉行理監事聯席會議，並邀請行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，以「當前國際情勢下的台美經貿發展」為題發表演講。

總統蔡英文6日邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及多個部會首長，討論整體經濟情勢，並指示行政院要維持經濟成長動能，穩定民生物價，持續維持國內投資成長，活絡內需及消費市場，並提出相關振興措施，以助產業恢復元氣。

吳東亮會前受訪表示，蔡總統邀集內閣開會討論要振興經濟，工商界都認為這是好事，他認為台灣今年經濟不錯，成長率仍「保3」，但明年世界景氣恐沒這麼好，主計總處也預估明年台灣經濟成長率約為2.75%。

吳東亮因此認為明年經濟將呈現「內熱外冷」的局面，他說這是經濟循環中會碰到的事，工商界、尤其是外銷產業，都很努力地在調整庫存，這可能還需1至2季的時間，他相信企業會好好因應。

吳東亮提到，目前台灣已開放邊境，戶外也免戴口罩，因此工商界對內需有所期待，也很努力經營，例如零售業方面，新光三越預期今年營業額將年增10%，且已超越2019年疫情發生前的水準。

不過吳東亮表示，內需最近碰到「一些問題」，例如晶華酒店集團董事長潘思亮，先前就提及因缺工而推掉1000桌的訂單，所以工商界都希望政府能針對缺工等問題提出更有效的解方。

吳東亮表示，若政府能就缺工提出實際辦法，會對經濟較有幫助，例如潘思亮先前也建議，可考慮提供在台灣的移工或外籍學生工作機會。（編輯：翟思嘉）1111207