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稅收亮眼立委建議還稅於民 財長：轉達意見給政院

2022/10/13 10:29（10/13 10:51 更新）
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今年度稅收有望首度破新台幣3兆元，對於立委詢問是否「還稅於民」，財政部長蘇建榮13日表示，會把意見轉達給行政院和主計總處，看政策如何定調。（中央社檔案照片）
今年度稅收有望首度破新台幣3兆元，對於立委詢問是否「還稅於民」，財政部長蘇建榮13日表示，會把意見轉達給行政院和主計總處，看政策如何定調。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北13日電）今年度稅收有望首度破新台幣3兆元，財政部長蘇建榮今天表示，全年稅收可望高過預算數4000億元，將與去年規模相當；立委詢問是否「還稅於民」，蘇建榮回應，會把意見轉達給行政院和主計總處，看政策如何定調。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，蘇建榮列席備詢。

財政部統計今年前9月全國賦稅收入，受營利事業所得稅、綜合所得稅與營業稅挹注，總稅收達2兆6261億元、年增17.3%，續創歷年同期新高，全年稅收有望首次達3兆元。

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朝野立委關切今年稅收是否超徵，蘇建榮表示，去年上市櫃公司獲利亮眼，反映在兩大所得稅目上，今年稅收情況會與去年差不多、比預算數多一些，中央政府賦稅收入有望高過預算數3000億元，加計地方政府稅收，全國稅收可望超過預算數達4000億元。

立委詢問是否願意「還稅於民」，蘇建榮表示，這要透過預算程序，還稅於民屬歲出預算，權責不在財政部，會把意見轉達給行政院、主計總處，再看看政策如何定調。（編輯：潘羿菁）1111013

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