財政部：營所稅綜所稅助攻 全年稅收有望首破3兆元

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（中央社記者張璦台北12日電）台股震盪牽動證交稅前9月年減近新台幣770億元，貨物稅也因降稅穩物價，年減近2成；不過，財政部表示，在營所稅、綜所稅助攻下，全年稅收料能首破3兆元，換言之，可望比預算數多出約3000億元。

財政部今天公布前9月全國賦稅收入，受營利事業所得稅、綜合所得稅、營業稅挹注，總稅收達2兆6261億元、年增17.3%，續創歷年同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，除總稅收，前9月創同期新高的稅目包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、營業稅、房屋稅和使用牌照稅。

不過，象徵台股動能的證交稅，今年以來皆落入負成長格局，陳玉豐說明，除基期偏高，通膨未改善、美國聯準會（Fed）積極升息，經濟衰退擔憂和地緣政治問題，牽動股市震盪，拖累證交稅表現。

陳玉豐表示，9月及前9月上市櫃股票平均每日成交值為2450億元、3025億元，都較去年同期低，9月證交稅實徵126億元、年減29.1%，前9月實徵1362億元，較去年同期減少769億元或36.1%，創歷年同期最大減量。

除證交稅不容樂觀，貨物稅也無法達標全年預算數，陳玉豐指出，貨物稅前9月實徵淨額1108億元、創民國100年以來低點，年減19.3%；其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類年減26.1%，車輛類年減15.6%、主因國內車廠減產及進口車減少所致。

營所稅方面，前9月實徵8938億元、年增57%，陳玉豐表示，主因為暫繳申報稅款增加，且因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加，全年稅額更有望首破兆元大關。

檢視綜所稅，前9月實徵5629億元、年增29%，陳玉豐指出，主因是盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加。

在所得稅表現挹注下，陳玉豐說，前9月稅收現已逾2兆6000億元，全年有望首次達3兆元；同時，現已提前達成全年預算目標的稅目，包含營所稅、綜所稅、遺產稅、贈與稅、房屋稅和使用牌照稅。

換言之，以全年稅收預算數2兆7242億元，和目前展望來看，今年稅收可望高過預算數近3000億元。（編輯：張均懋）1111012