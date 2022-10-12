房地交易吹冷風 土增稅契稅連6黑達標有變數

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布9月稅收，實徵新台幣3653億元、年增20.9%；然而，房地交易趨緩下，土增稅9月年減15.6%，契稅年減25.6%，排除遞延入帳因素，皆為連6黑；賦稅署官員表示，若交易量進一步縮減，這兩項稅目達成全年預算目標，存在變數。

財政部今天公布9月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額3653億元、年增20.9%，累計1至9月實徵2兆6261億元、年成長17.3%；財政部統計處副處長陳玉豐指出，營利事業所得稅、綜合所得稅表現不俗，全年稅收有望首破3兆元大關。

同時，房地交易似有轉涼之勢，土地增值稅9月實徵約60億元、年減15.6%，連6黑；陳玉豐表示，主要是因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。

契稅9月實徵約10.4億元、年減25.6%，若排除8月因遞延入帳由黑轉紅，為連續6個月負成長；陳玉豐說明，主因為去年新屋交屋潮墊高基期所致。

至於個人房地合一課徵所得稅，9月實徵30.17億元、年增92.3%，同時，營利事業房地合一稅入帳，實徵112.35億元、年增46.5%；陳玉豐表示，主要是適用房地合一新制案件增多所致。不過，截至9月，個人房地合一稅已連續4個月呈現月減。

賦稅署官員指出，近期房地交易趨緩，土增稅、契稅連月落入負成長，未來交易量若再進一步縮減，達標全年預算數，變數其實是存在的。

此外，前9月稅收撥入長照基金的648億元中，有343億元來自房地合一稅，超過菸稅所貢獻的207億元，也就是說，房地合一稅已成為目前長照基金主力稅收財源。（編輯：張均懋）1111012