藍籲還稅於民 綠：應多償債務改善財政體質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭建伸台北22日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，去年稅收超徵新台幣4327億元，建議發放現金給中低收入戶及月薪未滿3萬元的民眾。民進黨團書記長陳歐珀說，長期累積債務仍在，稅收若優於預期，政府應多償債並改善財政體質。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委賴士葆、費鴻泰今天在立法院召開「去年稅收超徵4000億，蔡政府應還稅於民」記者會。

曾銘宗表示，根據最新統計資料，去年稅收超徵新台幣4327億元，去年政府稱經濟成長率高達6.28%，但去年人民的實質經常性薪資只有4萬1428元，比前一年還負成長0.04%，人民薪水不增反減，且有30%民眾月薪不滿3萬元，64%民眾月薪不到4萬元。

曾銘宗指出，國民黨團具體建議，低收入戶、中低收入戶合計25.5萬戶，每戶發10萬元現金，合計255億元；月薪未滿3萬元者共274萬人，每人發放現金3萬元；兩項合計是1077億元，其餘超徵稅金，政府債台高築，就拿去還債。

賴士葆表示，還稅於民不是現在才有，香港、新加坡過去都有發現金還給人民。稅收都來自人民血汗錢，一旦收多了，理當還稅於民，國民黨團建議將超徵稅收的一部分對於中低收入戶、低薪者給予補助。

另外，賴士葆指出，中央政府超徵稅收，地方政府卻是苦哈哈，現行稅制大有問題，修正財政收支劃分法勢在必行，如此方能在中央稅收與地方稅收取得平衡。費鴻泰表示，政府稅收應該量出為入，這跟個人儲蓄不同，政府需要多少錢來運作，才向人民收多少稅，而不是任意多徵收稅，拿去亂花。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀在接受中央社記者訪問時表示，去年稅收約2.9兆元，高出預算書4327億元，其中中央政府多出3253億元，主因是前年因疫情紓困，營所稅暫繳稅款遞延入帳，加上景氣回溫，上市櫃公司獲利亮眼，營所稅大幅增加，再加上台股活絡，顯著挹注證交稅收。

陳歐珀指出，原本預計到110年底，中央政府1年以上債務未償還餘額達6.37兆，占前3年GDP平均數33.52%，但因稅收挹注國庫資金而延緩舉債，並大幅減緩債務累積速度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳歐珀也說，全球疫情尚未明朗，政府應妥善運用財政政策維持經濟動能，並加速經濟成長，而政府透過普發振興券或增加債務還本，均有助於減輕民眾負擔，已實質達到還稅於民。

陳歐珀提到，110年稅收較預算數大幅增加，除原預計舉債1675億元，其餘均未舉借，並且累計實質還本1200億元，反映長期累積債務仍在，稅收若優於預期，政府應多償債並改善財政體質。（編輯：黃國倫）1110222