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製造業悲觀 中經院調查：未來一年營運展望探新低

2022/12/22 19:42
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中經院今天發布2022下半年台灣採購經理人營運展望調查，結果顯示製造業對前景看法悲觀，未來一年營運展望指數下探創編以來新低水準。

中經院指出，2021年12月、2022年6月的兩次調查，都顯示製造業過度樂觀看待2022年營運狀況，最新調查反映實際情況與先前預期落差很大；截至2022下半年，製造業的營運狀況已經連續2期緊縮，指數續跌至37.9%，為2020上半年以來最快緊縮速度，且製造業預期2023上半年營運狀況將持續緊縮，。

此外，製造業利潤率連續3期下降，2022下半年利潤率指數續跌至37.5%，製造業也預期2023上半年利潤率加速下降，指數為36.0%。

展望未來一年營運，製造業自2013年6月營運展望調查以來，首次對未來一年營運展望為「較差」，擴散指數跌至45.2%的新低水準。

中經院院長張傳章表示，製造業對未來展望保守，主因是國際大環境不佳，以及主要國家存在經濟衰退疑慮所致。

國發會副主委高仙桂則說，2023年不論對政府還是企業都充滿挑戰，政府會力推公共建設、穩固投資動能，希望藉由提振內需，抵擋出口衰退對台灣經濟的衝擊。（編輯：楊蘭軒）1111222

#中經院
#張傳章
#高仙桂
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