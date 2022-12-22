供應鏈重組 中經院：經貿協議成製造業最重視政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）美中兩強對峙、疫情加速全球供應鏈重組，中經院調查顯示，「國際經貿協議」成為製造業最重視的國際政策議題，凸顯廠商十分關注台灣是否能找到更多盟友，強化經貿實力。

中經院今天舉行台灣採購經理人營運展望研討會—2023全球經濟下行風險中台灣產業契機與挑戰，並同步發布2022下半年台灣採購經理人營運展望調查。

中經院調查製造業廠商關注的國際政策與總體經濟議題，國際政策方面，呼應近兩年全球供應鏈重組趨勢，最多製造業者關注「國際經貿協議」，如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或區域全面經濟夥伴協定（RCEP），勾選比例達49.6%，較2022上半年調查勾選比例增加4倍以上。

其次為「中國20大後兩岸政策與動向」，勾選占比達48.2%；35.3%製造業者勾選「中國擴大內需、雙循環與供給側改革」，為關注排名第3的政策議題。

總經情勢方面，相較於2022上半年，製造業者主要聚焦疫情、交期攀升、零組件短缺等影響出貨順暢度及供給斷鏈等議題，2022下半年廠商焦點轉移至營運成本與經濟前景的不確定性等相關議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中經院指出，2022下半年製造業關注排名第一的總經議題是「國際能源及原物料價格」，勾選比例為61.8%，「匯率波動」排名第2，「中國疫情、防疫封控與經濟走勢」、「美國升息、縮表進程」則排名第3及第4。

至於非製造業，2022年上、下半年，「疫情走勢」均是非製造業者最關注的總經議題，只是廠商勾選占比大幅下滑，從2022上半年的80.9%減少至51.3%，但仍高居第一；其餘議題依勾選比例排序為「美國升息、縮表進程」、「勞動成本與人力資源短缺」、「美國經濟走勢」以及「匯率波動」。（編輯：潘羿菁）1111222