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施振榮：供應鏈外移是台灣國力延伸 有助擴展影響力

2022/12/22 15:55（12/22 16:11 更新）
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宏碁集團創辦人施振榮22日出席「2030次世代產業論壇：未來10年趨勢展望」活動，他表示，台灣將扮演元宇宙硬體基礎設施的關鍵角色。中央社記者吳家豪攝 111年12月22日
宏碁集團創辦人施振榮22日出席「2030次世代產業論壇：未來10年趨勢展望」活動，他表示，台灣將扮演元宇宙硬體基礎設施的關鍵角色。中央社記者吳家豪攝 111年12月22日
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（中央社記者吳家豪台北22日電）台積電赴美設廠引發科技供應鏈外移話題，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，供應鏈外移是台灣國力的延伸，符合製造接近市場的大趨勢，未來有機會影響市場或各個國家更多。

施振榮下午出席「2030次世代產業論壇：未來10年趨勢展望」活動，被問及對供應鏈外移的看法。

他說，供應鏈外移是台灣國力的延伸，台灣製造業是世界最強，製造接近市場也是一個大趨勢，台灣有機會在未來大趨勢中影響市場或各個國家更多，這是一件好事，因為資訊產業本來就已經外移，就是要接近市場。

談到對元宇宙新科技的看法，施振榮認為，Meta公司放緩元宇宙發展是正確的決定，元宇宙可以期待，但客觀條件需要時間醞釀，也需要更多人共創參與，形成生態圈。

施振榮曾長期擔任台積電董事，今年11月底透過旗下智榮基金會發布新聞稿，力挺台積電赴美投資；他表示，台積電的核心技術基礎在台灣，未來也會繼續在台灣擴大投資晶圓製造產能及先進技術研發，赴海外投資有助擴展在全球的影響力。

施振榮在新聞稿中提到，台積電赴海外投資設廠，不能只從製造外移的顯性項目來看，更要從台積電展開全球布局、擴大規模所能創造長期的總價值來看，將有利進一步提升國際競爭力，在半導體供應鏈繼續扮演核心的關鍵角色，也讓台灣為世界做出更大的貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1111222

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