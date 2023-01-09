更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長者幼兒免費快篩明起提供 弱勢及身心障礙者2/15前可領
首頁 / 產經
外銷
新聞專題
外銷1/76
首頁 / 產經

工具機去年出口增8.6% 公會：今年上半全球經濟弱

2023/1/9 15:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天下午公布去年工具機出口累計金額30.23億美元，較2021年成長8.6%，展望今年上半年，公會預期，全球經濟可能延續去年下半年疲弱態勢。

工具機公會下午公布去年12月台灣工具機出口速報，去年12月台灣工具機出口金額2.6億美元，較去年11月微幅減少0.5%，與前年同期持平。

去年全年台灣工具機出口累計金額30.23億美元，較2021年成長8.6%，其中金屬切削工具機產品出口金額25.43億美元，較2021年成長10.4%，金屬成型工具機產品出口金額4.8億美元，較前年微幅成長0.2%。

從市場來看，去年台灣工具機出口10大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、越南、荷蘭、義大利、俄羅斯、印度、泰國、德國。

展望今年上半年，公會指出，全球經濟可能將延續去年下半年疲弱態勢，並持續受到地緣政治、金融波動、能源問題及氣候異常等因素牽引，各國經濟是呈現趨緩抑或衰退，也將影響台灣經貿表現。（編輯：楊凱翔）１1120109

#台灣
#工具機
#金屬切削
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
機械工具機2023年景氣榮枯 第1季訂單成關鍵