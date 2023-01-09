工具機去年出口增8.6% 公會：今年上半全球經濟弱
2023/1/9 15:04
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天下午公布去年工具機出口累計金額30.23億美元，較2021年成長8.6%，展望今年上半年，公會預期，全球經濟可能延續去年下半年疲弱態勢。
工具機公會下午公布去年12月台灣工具機出口速報，去年12月台灣工具機出口金額2.6億美元，較去年11月微幅減少0.5%，與前年同期持平。
去年全年台灣工具機出口累計金額30.23億美元，較2021年成長8.6%，其中金屬切削工具機產品出口金額25.43億美元，較2021年成長10.4%，金屬成型工具機產品出口金額4.8億美元，較前年微幅成長0.2%。
從市場來看，去年台灣工具機出口10大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、越南、荷蘭、義大利、俄羅斯、印度、泰國、德國。
展望今年上半年，公會指出，全球經濟可能將延續去年下半年疲弱態勢，並持續受到地緣政治、金融波動、能源問題及氣候異常等因素牽引，各國經濟是呈現趨緩抑或衰退，也將影響台灣經貿表現。（編輯：楊凱翔）１1120109
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
機械工具機2023年景氣榮枯 第1季訂單成關鍵