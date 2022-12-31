機械工具機2023年景氣榮枯 第1季訂單成關鍵

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）2023年機械和工具機產業景氣走向備受市場關注，產業大老和主要大廠評估，明年第1季訂單將是關鍵，此外明年3月的台北國際工具機展，也是觀察重點，明年產業景氣仍充滿變數。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受中央社記者採訪指出，對明年機械產業營運仍有信心，主要是節能減碳趨勢下，機械業積極生產節能減碳相關設備。

魏燦文表示，明年3月觀察重點在台北國際工具機展（TIMTOS），他預期國外客戶將來台看展，創造更多新訂單，若有新訂單，預期明年6月至7月機械產業營運可復甦。

工具機公會名譽理事長許文憲表示，明年第1季廠商可「各就各位準備好」，若第1季之後景氣沒有反彈上來，廠商現金流要準備充裕，因應俄羅斯與烏克蘭戰爭、全球通膨、以及中國放寬COVID-19疫情管控等國際局勢變化。

許文憲指出，台灣製造業多以出口為主，新台幣匯率升值對出口殺傷力大，若加上物價飛漲、晶片短缺未解，工具機產業景氣明年需有面臨寒冬的準備。

魏燦文也表示，日圓匯率仍相對貶值，全球主要消費市場轉向採購日本製的機械設備，對台灣機械業出口已形成壓力。

士林電機總經理謝漢章指出，明年產業景氣仍充滿變數，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國疫情變化、通膨升息等國際因素影響。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒表示，明年1月至2月狀況仍不明朗，要看明年3月後的接單狀況。卓文恒指出，儘管歐洲當地景氣有下滑跡象，不過上銀在歐洲接單明年可望成長，至於美國市場要看經濟景氣變化，訂單待觀察。

工具機大廠東台董事長嚴瑞雄表示，因應短期景氣起伏波動，廠商可以打底布局、開源節流，他預期明年上半年工具機營運可能較辛苦，主要是今年下半年接單不佳，影響明年上半年廠商出貨表現。（編輯：黃國倫）1111231