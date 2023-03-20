台南鳳梨產季到 首批銷香港16.8公噸啟運

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台南鳳梨進入產季，楠西福農果菜運銷合作社首批銷往香港的關廟鳳梨共16.8公噸，20日由台南市長黃偉哲（中等人封櫃啟運。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南鳳梨進入產季，鮮果外銷作業啟動，楠西福農果菜運銷合作社首批銷往香港的關廟鳳梨共16.8公噸，今天由台南市長黃偉哲封櫃啟運，預計在香港的批發市場及超市販售。

黃偉哲在啟運儀式致詞表示，今年首批鳳梨外銷到香港是好的開始，他日前出訪日本東京拜會的當地通路也傳來好消息，已有接觸過的通路商計畫增加採購量，還有以前未接觸過的通路商洽談採購細節。

黃偉哲認為，不論是日本、新加坡或香港，都是高端消費市場，高品質的台南鳳梨絕對禁得起考驗，相信經過政府大力行銷，還有民間自主努力，今年果品出口應該會更好，為農民增加收益。

黃偉哲說，今年鳳梨產量預期持平，盛產期約在3月底、4月初，希望在內、外銷都開出紅盤，並呼籲農民要維持好品質，不要為了搶快，將剛採收的鳳梨直接送進冷凍櫃或冷鏈，此舉容易造成黑心鳳梨問題，絕對是得不償失。

楠西福農果菜運銷合作社理事主席林其福表示，這次銷往香港採用與銷往日本同樣高規格果品，由香港進口商採購1682箱，準備銷往當地通路批發市場及百佳超市，特別選用遠近馳名的關廟鳳梨。

台南市政府農業局提供資料指出，今年台南鳳梨預估總產量5萬5114公噸，較去年稍減1186公噸，已陸續啟動外銷作業、電商通路及消費地展售，同時與國內各知名業者合作，如全家霜淇淋、爭鮮迴轉壽司、雅樂軒酒店等，讓農產品以多元形式展現，因應消費者需求。（編輯：謝雅竹）1120320