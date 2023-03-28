鳳梨出口目標2萬公噸日占大宗 農糧署：外銷順暢

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農糧署28日表示，有報導稱鳳梨銷日訂單不樂觀，應是個案，盼莫以偏概全。農糧署副署長姚志旺並指出，上週在日本當地實地了解目前台灣鳳梨零售價，每顆約500日圓，換算新台幣約115元。（姚志旺提供）中央社記者楊淑閔攝 112年3月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農糧署今天表示，有報導稱鳳梨銷日訂單不樂觀，應是個案；統計至26日止，外銷6359公噸、輸日占9成，預計今年出口2萬公噸可達成；上週在日本超市詢問也獲悉受消費者喜愛。

因應中國暫停輸入台灣鳳梨，行政院農業委員會持續推動拓銷其他市場因應，預計今年出口2萬公噸，另外內銷及加工各8000公噸。農委會今天並發布新聞指出，有媒體報導「鳳梨苦戰！銷日訂單不樂觀，燻蒸褐心又重演，內銷壓力山大，價格直直落」，應是商業個案，盼莫以偏概全。

農糧署作物生產組組長陳立儀指出，去年2、3月鳳梨價格好，使得農民今年提早催花採收，2到4月間展開採收，盼增加收益，但是今年氣溫較低，酸度會提升，有呼籲農民要注意每年溫度變化，以免降低甜度，不過產地價每公斤仍有維持新台幣18元，且外銷順暢。

農糧署統計，今年截至26日，鳳梨已出口6359公噸，其中輸日約占9成、將近5700公噸，每週並以千公噸持續輸出，預計可達到今年2萬公噸的出口目標。農委會國際處統計也顯示，截至27日出口6493公噸，持續增加，出口順暢。

運輸品管明顯改善。陳立儀說，相對於去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響航運等作業，使得運輸期間長達14天，所以出現黑心、褐化問題，今年輸日鳳梨有落實攝氏12度到15度運輸，以及邊境開放，運輸天數縮短為5到6天後，品質大幅提升。

農糧署副署長姚志旺並說，上週前往日本出差，特地抽空到超市走訪、實地詢問，得到的回應是日本消費者確實喜歡台灣鳳梨，認為比菲律賓的好吃，通路架上賣完時，消費者會詢問何時有貨、哪裡買得到。

姚志旺實地了解目前零售價每顆約近500日圓，換算新台幣約115元。

農糧署補充，依據日本網路搜尋2月份台灣鳳梨正面評價為88%、負面12%，3月份正面評價提升至99%、負面僅1%。

另外多元加工行動方案措施方面，農糧署輔導加工廠以每公斤新台幣8元（含）以上向產地收購，產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒（醋）等產品，迄今已收購2073公噸，預計4月盛產期間加碼補助執行。

農委會統計，111年跨112年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2951公噸略減1%，主產區為高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏為主要產區，採收約4成。（編輯：陳政偉）1120328