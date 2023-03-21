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台灣國際蘭展閉幕 未來3至5年外銷訂單逾112億

2023/3/21 17:18
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（中央社記者張榮祥台南21日電）2023台灣國際蘭展已閉幕，台南市政府今天統計，今年蘭展參觀人數逾32萬人次，現場蘭花銷售近新台幣1500萬元，未來3年至5年外銷訂單超過112億元。

2023台灣國際蘭展3月19日閉幕，台南市政府今天發布新聞稿指出，今年參觀人數逾32萬人次；現場蘭花銷售近1500萬元，較去年增加40%；農產精品展售619萬餘元，也較去年增加206%。

市府表示，今年蘭展有38國參展，未來3年至5年外銷訂單112億1300萬元；透過外貿協會邀請來自17國25家買主，和國內30家蘭花及設備業者辦理1對1洽談會，促成商機2083萬美元，較去年增加106%。

此外，蘭展期間的台南觀光旅遊成果也不錯，今年搭配蘭展邀集40家旅館民宿、19家美食伴手禮及14家觀光工廠、風景區等提供優惠方案，且結合東南旅行社、翔麟旅行社、金建旅行社及佳成旅行社等推出18條套裝路線，延長遊客在周邊區域停留時間。

市府觀光旅遊局表示，台南市旅宿業在蘭展期間住宿率平均逾80%，週六更超過90%，預估為旅宿業帶來約4000萬元產值。（編輯：謝雅竹）1120321

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