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產業缺工 許銘春：後疫情時代多項措施協助企業

2022/12/21 16:56
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）COVID-19疫情趨緩、邊境解封，觀光業景氣漸復甦，勞動部長許銘春今天表示，面對產業轉型及人才需求，勞動部提出多項就業媒合專案及友善職場措施，助解決問題。

許銘春今天下午到行政院南部聯合服務中心出席「企業創新專題講座」，並接受媒體聯訪表示，今天主要是向企業界說明勞動部政策，近年因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，大家都很辛苦，勞動部有推出多項協助措施。

許銘春說，勞動部投入預算新台幣約1170億元，協助勞工近600萬人次及企業7萬7000家次，接下來進入後疫情時代，面對產業轉型及人才需求，勞動部也提出多項就業媒合專案及友善職場措施。

許銘春指出，產業普遍有缺工問題，勞動部想方設法幫大家解決，目前產業缺的是中階技術人力，製造業希望優秀的資深移工能留下，但移工有工作年限問題須克服，勞動部也因此自4月底提出「移工留才久用方案」解決問題。

根據勞動部「移工留才久用方案」，移工符合年資條件、薪資門檻及技術條件，由雇主申請資深移工轉任中階技術人力後，中階技術人力可不受工作年限限制，還可用原來的移工名額再請新移工及免繳就業安定費等。

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移工轉任中階技術人力後，也有薪資改善、可繼續在台工作，及未來銜接永久居留等好處。許銘春說，政策上路後，已核准1299名資深移工轉任中階技術人力，其中產業移工663人、看護636人，將繼續鼓勵企業雇主為移工申請。

被問到高雄有哪些行業最缺工？許銘春說，還是以製造業為主，另外，有些服務業像觀光旅宿業，也有專案在做推薦媒合工作，今年邊境解封，觀光榮景恢復，今年旅宿、觀光等產業缺人，勞動部都會全力幫忙大家解決。（編輯：郭諭儒）1111221

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