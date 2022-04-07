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台灣冷凍釋迦首登日超市 日童嘗鮮喊「歐伊喜」

2022/4/7 19:22（4/7 21:47 更新）
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中國2021年宣布禁止進口台灣釋迦和鳳梨後，台灣冷凍鳳梨釋迦銷日，首先透過電商販售，今年4月1日起首度在日本超市實體通路販售，業者將辦試吃會推廣。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
中國2021年宣布禁止進口台灣釋迦和鳳梨後，台灣冷凍鳳梨釋迦銷日，首先透過電商販售，今年4月1日起首度在日本超市實體通路販售，業者將辦試吃會推廣。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）台灣冷凍鳳梨釋迦近日首度在日本超市上架販售，相較透過電商販售更接近消費者。在超市生鮮水果區設置可設定攝氏零下20度冷凍冰箱販售鳳梨釋迦，日本銷售人員說，堪稱創舉。

總公司位於東京的連鎖超市BELX去年大力販賣台灣鳳梨，吸引多家日本大型電子媒體報導，業績大好；今年也販售被喻為「森林的冰淇淋」的台灣冷凍鳳梨釋迦，成為日本一個販售台灣冷凍釋迦的實體市場。這家超市在生鮮水果區擺設可以設定零下20度的冰箱，放置裝有冷凍釋迦切丁的小包商品。

BELX的青果商品部課長小川能弘今天接受採訪時表示，在日本超市的水果區放置冰庫販賣商品是一項創舉。除了新買來冰箱，還添購架子架高冰箱。

小川說，雖然鳳梨釋迦在日本的知名度還不高，但從1日開始販賣以來，每天可銷售約50包，預定本週日舉辦試吃會，後勢看漲。預期市場會有良好反應，今天向進口商追加進貨1800包，累積進貨逾3000包。

BELX在首都圈的3家分店超市從4月1日起同步販售台灣冷凍鳳梨釋迦，預定賣到5月左右。目前販賣的是小包裝冷凍鳳梨釋迦切丁商品，主要是考慮到擺放的空間，以及價格的市場接受度。

位於東京都板橋區的BELX一家超市今天配合台灣媒體的採訪，超市人員在賣場內邀數名消費者品嚐，幾名媽媽帶著小孩試吃後都大讚「歐伊喜（好吃）」，有孩童意猶未盡地說還想再來一口。

被喻為「森林的冰淇淋」的台灣冷凍鳳梨釋迦首度在日本超市上架販售，7日在連鎖超市BELX位於東京板橋區的超市生鮮水果區，有孩童試吃後說「歐伊喜（好吃）」。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
被喻為「森林的冰淇淋」的台灣冷凍鳳梨釋迦首度在日本超市上架販售，7日在連鎖超市BELX位於東京板橋區的超市生鮮水果區，有孩童試吃後說「歐伊喜（好吃）」。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，台灣冷凍鳳梨釋迦在電商販賣反應極佳，在實體店鋪販售能更接近消費者，算是往前邁進一大步。他認為，建構產銷通路秩序需要時間，今年是第一年，相信一年會比一年順利。

他說，台灣冷凍釋迦上架前，曾和超市方面討論，擺放在冷凍區或生鮮水果區販售哪個比較好，結果是後者。但在水果區販售須解決冷凍的問題，因此準備了可設定零下20度冷凍的冰箱。在水果區設冰箱販售水果商品，堪稱創舉，將來其他超市也可參考這種作法。

台灣冷凍釋迦在日本BELX超市水果區販售，業者特別準備可設定攝氏零下20度冷凍的冰箱擺放冷凍鳳梨釋迦切丁商品，此模式可提供其他超市參考。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
台灣冷凍釋迦在日本BELX超市水果區販售，業者特別準備可設定攝氏零下20度冷凍的冰箱擺放冷凍鳳梨釋迦切丁商品，此模式可提供其他超市參考。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日

陳英顯曾表示，台灣的鳳梨釋迦是大目釋迦和秘魯番荔枝交配的新品種，全世界僅在台灣有量產，產地在台東，年產量5萬7000噸當中出口1萬6000噸，因為開發冷凍技術成功，可用冷凍方式銷往日本。

2021年3月，中國以檢出害蟲為由，禁止進口台灣鳳梨，日本許多民眾表示要「吃台灣鳳梨救台灣」、「回報台灣在311大地震後救援之恩」，去年台灣鳳梨在日本銷售量成長8倍。去年9月，中國再禁台灣釋迦與蓮霧，因目前台灣生鮮釋迦還無法出口到日本，因此以冷凍加工品方式銷日。（編輯：馮昭）1110407

日本BELX的青果商品部課長小川能弘7日表示，雖然台灣鳳梨釋迦在日本的知名度尚不高，1日開始販賣，每天銷售約50包，但將辦試吃會，後勢看漲，已追加訂貨。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
日本BELX的青果商品部課長小川能弘7日表示，雖然台灣鳳梨釋迦在日本的知名度尚不高，1日開始販賣，每天銷售約50包，但將辦試吃會，後勢看漲，已追加訂貨。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
台灣冷凍鳳梨釋迦首度在日本超市上架販售。台灣貿易中心東京事務所主任陳英顯（左）說，在超市水果區設置攝氏零下20度冷凍冰箱販售鳳梨釋迦，堪稱創舉。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
台灣冷凍鳳梨釋迦首度在日本超市上架販售。台灣貿易中心東京事務所主任陳英顯（左）說，在超市水果區設置攝氏零下20度冷凍冰箱販售鳳梨釋迦，堪稱創舉。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月7日
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