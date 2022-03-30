屏東鳳梨獲Del Monte通路青睞 簽下600噸外銷訂單

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屏東鳳梨生產業者與出口商合作，憑藉高品質和食品安全保證，成功與全世界第一大鳳梨供應商Del Monte公司簽下600噸訂單，30日起封櫃外銷，縣長潘孟安（右3）到場見證。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月30日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東鳳梨正值產季，業者與出口商合作，憑藉屏東鳳梨的高品質和食品安全保證，擄獲全世界第1大鳳梨供應商Del Monte公司青睞，一舉簽下600噸訂單，今天起封櫃外銷。

屏東縣長潘孟安今天到綠菓園農特產品生產合作社參加封櫃儀式，並視察鳳梨從清洗到裝箱過程。他表示，屏東是鳳梨產銷的火車頭，從今年1月1日統計至3月29日止，全台外銷量8597公噸。目前為屏東產季，外銷量占全台9成以上，高達7735公噸，已超過去年外銷量1萬2354公噸的6倍以上。

潘孟安感謝和新生鮮有限公司採購經理紀奕成，引進全世界最大的鳳梨供應商Del Monte，Del Monte講究嚴格品管，包括必須具備ISO22000與HACCP雙食安驗證。

縣府農業處表示，600公噸的鳳梨由綠菓園農特產品生產合作社簽下，「綠菓園」供應TGAP產銷履歷鳳梨，且每一批都確定符合日本農藥殘留後出貨，目前每周4個40呎櫃的供應，3個月約有48個貨櫃600噸的訂單。

依農業處資料，Del Monte於1886年成立，與Dole、Chiquita、Fyffes並稱國際4大水果公司，為現今全球最領先的跨國鳳梨供應商。屏東縣鳳梨生產業者透過台灣出口商與Del Monte公司接軌，為台灣水果首次打入的供應鏈，藉這個通路行銷全世界。

農業處表示，屏東鳳梨主要產期在每年2到6月，種植面積約3596公頃，產量約12萬2688公噸，為全台第1大產區，主要產區從屏北的高樹至萬巒等地，農民精進栽培管理技術，極具內銷及國際競爭力。（編輯：孫承武）1110330