工具機前2月出口值較去年同期成長21.7%

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會公布2月工具機出口金額近2.31億美元，較1月成長4%，比去年同期成長59%，累計前2月出口金額4.54億美元，較去年同期成長21.7%。

從2月機種來看，工具機公會指出，金屬切削工具機2月出口金額1.96億美元，月增4.6%，金屬成型工具機出口金額3509萬美元，月增0.7%，綜合加工機2月出口金額約8370萬美元，月增0.5%，車床2月出口金額5568萬美元，月增15.6%。

公會表示，儘管近期國際地緣關係惡化，能源、原物料價格升高，全球景氣復甦產生不確定性，不過創新科技應用與數位轉型發展，推動製造業需求。歐美各國製造業景氣訊號處於復甦和擴張階段，日本工作機械工業會會員廠商多數看好今年景氣，預期半導體設備、次世代汽車以及資通訊基礎建設需求帶動，訂單可望持續成長。

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觀察今年前2月台灣工具機出口前10大國家，依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、俄羅斯、義大利、印度、泰國、越南、荷蘭、日本。

其中中國（含香港）市場占前2月台灣工具機整體出口市場比重約22.9%，出口金額約1.04億美元，較去年同期減少14.5%。美國占出口市場比重成長至14.6%，出口金額近6622萬美元，較去年同期成長50.4%。排名第3的土耳其占比約9.4%，出口金額約4254萬美元，較去年同期成長36.3%。（編輯：趙蔚蘭）1110310