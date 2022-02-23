經濟強健出口旺 110年國際收支創8個新高

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行今天公布110年全年國際收支概況，由於去年經濟成長亮眼，出口及投資暢旺，全年創下經常帳順差、進出口、服務收支順差等8個歷史新高紀錄，交出亮眼的成績單。

央行統計110年全年國際收支，經常帳順差1161.2億美元，金融帳淨資產增加1046.0億美元，央行準備資產增加209.9億美元。

央行指出，110年全年經常帳順差金額達1161.2億美元，創下歷史新高紀錄，其中商品貿易進口、出口金額也分別創下新高。

央行官員解釋，美中貿易戰以及COVID-19疫情加速數位轉型、新興科技應用，而疫情帶動的遠距商機，更讓電子資通訊產品出口頻創佳績。

官員進一步指出，隨著疫情逐漸受控，全球經貿穩定成長，不只110年商品出口創下歷史新高，出口衍生需求增加帶動進口、廠商設備採購動能強勁，加上原物料價格上升，庫存增補效應也使得進口同創歷史新高。

而經常帳當中的服務收支，受到109、110年疫情爆發後，國人無法出國，旅行支出減少，另一方面，塞港、缺櫃導致運費價格攀升，不過台灣廠商應變能力佳、競爭力也好，助攻貨運收入攀高；服務收支當中的旅行支出（減項）縮水，貨運收入（加項）擴大，使得長期呈現逆差的服務貿易，得以在109年第2季轉為順差。

央行官員指出，110年服務貿易順差達123.1億美元，創下歷史新高紀錄，其中110年全年的服務貿易收入、貨運收入也均創新高。

至於金融帳淨資產增加1046.0億美元，續呈淨流出，證券投資全年淨資產1012.8億美元，同創新高。

央行說明，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，不只台灣，經常帳有順差的國家如中國大陸、日本、南韓、德國等，其金融帳淨資產多呈增加。（編輯：趙蔚蘭）1110223