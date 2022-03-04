鳳梨停銷中國第2年 拓銷他國奏效至少增5000公噸

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台灣鳳梨停銷中國第2年，農委會4日表示，去年銷日本、香港都增長數倍，拓銷中國以外的市場近2.5萬公噸，今年可達3萬公噸。中央社記者楊淑閔攝 111年3月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台灣鳳梨停銷中國第2年，農委會副主委陳駿季今天說，去年銷日、港都增長數倍，拓銷中國以外的市場近2.5萬公噸，今年可達3萬公噸。第一線農團則估銷日可倍增，陳駿季表示樂見。

中國大陸從去年3月起，以驗出有害生物介殼蟲為根據，暫停輸入台灣鳳梨。其中金鑽鳳梨原產量45萬公噸左右，其中1成外銷，92%、4.1萬公噸輸銷中國，影響大。產季3到6月又屆，進入第2年度。

農委會今天召開「農委會超前部署鳳梨產銷輔導措施」記者會，公布去年因應對策持續奏效，今年產銷處理應無虞。

陳駿季說，去年因應祭出3支箭，外銷拓展中國之外的市場總量達到2萬4982公噸，成長5.33倍；主要是外銷日本，接近1.8萬公噸，較之前的2000多公噸成長7.26倍，並是過去20年總和；銷香港也成長4.47倍；預計今年拓銷中國之外可達3萬公噸，再增5000公噸。

打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，日本每年進口鳳梨17萬公噸，台灣去年銷日1.8萬公噸、占比小，成長空間大，今年可倍增至3.6萬公噸。陳駿季說，3萬公噸是穩健預估，農委會當然希望成長越多越好。

陳駿季表示，去年是暫停銷中第1年，拓銷獎勵預算是今年的1.5倍，今年3月到7月底拓銷獎勵運費補助每公斤4到70元不等，已可回歸平常水準；另新增產銷履歷溯源管理分級包裝獎勵，鼓勵朝向更有利國際貿易方向發展，外銷業者每公斤補助2元、供貨農民團體3元。

去年外銷出現鳳梨心褐化，他說，主因是進入進口國境內後沒有冷鏈運輸、儲藏，強化管理後，今年也推行全程冷鏈標準作業流程，以確保品質。

對比輸銷中國4.1萬公噸，今年拓銷目標3萬公噸，陳駿季說，約1萬公噸差額內銷，且今年將鳳梨將減產400公頃，明年700公頃、約是總面積7522公頃的1成。

另2支箭則是內銷、加工維持各8000公噸目標。與會通路、加工業者都認為沒問題，南投縣南投市鳳梨生產合作社理事主席林稷治並說，除提供烘焙業使用，提供手搖飲使用的果粒醬，去年已外銷三大洲20幾國，不僅有日、韓、東南亞、美、歐，中國大陸也買。外銷業者奧爾瑪行銷公司董事長陳旭初說，截切銷日商機大。

去年農委會除強化內、外銷及加工因應，也透過兩岸防檢疫平台持續溝通，之後函請中華民國常駐世貿代表團協助，向世貿組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提出特定貿易關切，去年11月初曾協商，都無進展。陳駿季說，24日凌晨將在SPS例會再次協商，若不能進入兩岸平台專業討論，會思考採取具強制力的爭端解決機制。（編輯：管中維）1110304