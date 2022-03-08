台灣鳳梨釋迦首攻東京食品展 買家嘗鮮大讚爽口

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台灣冷凍鳳梨釋迦8日首度登上東京國際食品展，成為最大的亮點，獲買家稱讚很爽口。圖為駐日代表謝長廷（左）、台貿東京事務所所長陳英顯大力推銷。中央社記者楊明珠千葉攝 111年3月8日

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（中央社記者楊明珠千葉8日專電）台灣冷凍釋迦今天首度登上亞洲規模最大的「東京國際食品展」，成為展場的亮點之一。有買家在試吃鳳梨釋迦果凍後大讚爽口。駐日代表謝長廷還捧著冷凍鳳梨釋迦大力推銷。

東京國際食品展（FOODEX Japan）今天在千葉縣幕張國際展示場開幕，此展是台灣食品業者拓銷日本市場的重要管道，經濟部國際貿易局及外貿協會籌組的台灣館共徵集35個單位參展。

台灣館特別設置「台灣水果及加工品專區」，展出生鮮鳳梨、香蕉、蜜棗，最特別的是冷凍釋迦首次亮相，吸引國際買家的關注。專區還展出多樣獨特的水果加工品如釋迦酥、鳳梨酥、芒果乾、蓮霧乾及急速冷凍的果脆等。

謝長廷到場為台灣業者加油打氣並對媒體大力宣傳冷凍鳳梨釋迦及相關加工品。他表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未完全平息，但大家還是很努力，台灣廠商有很多人參展。

他說：「去年台灣的鳳梨賣得很好，創下歷史新高紀錄，今年台灣推出新產品鳳梨釋迦等，希望新產品讓更多日本人知道，可以打入日本市場。」

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，在推廣台灣冷凍鳳梨釋迦時，比較大的課題是通路的開發及國內生產供應鏈的穩定供銷，需要花時間建構，但初步推廣下，進口商、通路商及消費者的反應都非常好，因為冷凍鳳梨釋迦的口味確實香甜好吃。

他說，這是台灣冷凍釋迦首度進入日本實體市場，與實體通路研商的結果，有多家日本超市很歡迎、很希望銷售，但銷售的地點，這些超市希望是擺在生鮮水果區販售，因為是冷凍食品，又要擺在生鮮水果區，所以需加裝冷凍冰箱。如果冰箱的課題能克服，就可馬上在實體通路銷售。

他說：「將鳳梨釋迦冷凍加工處理，形狀有切丁的、做成冰棒的，這些只要加工的階段克服難題後，對消費者而言有其好處（方便食用）。鳳梨釋迦冰棒或切丁的產品，獲得許多消費者洽詢，因為它是獨特（only one）的商品。」

台灣館的展品豐富，從初級農水產品到精緻加工產品都有，除了生鮮水果及加工品外，還包括近期創新研發的植物肉鬆肉乾、增添食品風味的醬料、方便食用且用料實在的湯品等。

鴻展食品生技公司主管陳盈樺帶來罐頭鮮湯，包括佛跳牆、香菇雞和肉骨茶等湯品，首度在日本展出。貴山國際公司執行長楊國隆則帶來「澎湖伯系列」XO醬等商品，買家洽詢度高。

台灣優質的茶葉、咖啡以及風味飲品沖泡產品也有意在今年擴展日本市場。台灣珍珠奶茶往年在日本掀起熱潮，這次展出的品項更多樣，包括即食珍珠粉圓、不同風味的糖漿及珍奶品牌聯名的冰品等。

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東京國際食品展台灣館往年約有逾120家廠商參展，前年受到疫情影響停辦；去年規模縮小，有22家台灣廠商參展，全採線上洽談方式進行。今年參展廠商35家，首次採線上線下（OMO）虛實混合參展模式，廠商可以線上樣品展示或派員到現場實體攤位與買主交流。

今年參展單位包含農委會、嘉義市、花蓮縣、台東縣等政府、農業技術研究院及台灣重要食品業者。展期至11日為止，台灣館除了有現場專人解說，也提供視訊連線。（編輯：韋樞）1110308

東京國際食品展8日在日本千葉縣幕張國際展示場開幕，經濟部國際貿易局及外貿協會籌組的台灣館年共徵集35個單位參展。圖為駐日代表謝長廷視察台灣館。中央社記者楊明珠千葉攝 111年3月8日

東京國際食品展8日登場，台灣館特別設置「台灣水果及加工品專區」，展出生鮮鳳梨、香蕉、蜜棗，最特別的是冷凍釋迦首次亮相，吸引國際買家的關注。中央社記者楊明珠千葉攝 111年3月8日