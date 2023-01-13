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阿根廷2022年通膨94.8% 逾30年來新高

2023/1/13 12:54
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（中央社布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導）阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）今天表示，阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。

拉丁美洲第3大經濟體阿根廷是世界上通膨率最高的國家之一。但12月通膨月增5.1%，較7月峰值7.4%呈逐月下降趨勢。

儘管如此，與2021年的50.9%通膨率相比，2022年度通膨大幅飛漲。阿根廷政府設定2023年通膨目標為60%。

對大多數阿根廷人來說，去超市買菜實在令人沮喪。

現年66歲的退休化學家拉塔諾（Julian Rattano） 說：「當你站在貨架前分析價格，就好像在挑選珠寶一樣。」

去年阿根廷的日常必需品價格每月、甚至每週都在上漲。諮詢公司Abeceb表示，在2022年，1公升牛奶價格上漲320%、食用油價飆升456%，而1公斤糖的價格則飆升490%。

服裝和鞋類的漲幅最大，超過120%；飯店和餐廳的漲幅則將近109%。

距離阿根廷大選僅剩9個月，物價飆漲對政府來說是個壞消息。

2022年通膨飛漲94.8%，這是自1991年時任總統孟年（Carlos Menem）執政期間通膨率超過171%以來，最糟糕的年度數據。

多年來阿根廷一直在與經濟危機奮戰；過去12年中，每年通膨率都動輒達兩位數。

通膨由諸多因素所造成，包括持續的赤字支出、不斷的貨幣貶值，以及諸如影響能源和穀物價格的烏克蘭戰爭等外部因素。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120113

#阿根廷
#拉塔諾
#Abeceb
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