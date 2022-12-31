世界盃狂喜過後 阿根廷新年面臨高通膨難題

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阿根廷因高通膨率引發社會經濟問題，許多家庭面臨失業問題，三餐難以為繼，抗議民眾身穿「飢餓是一種犯罪」標語服飾，呼籲政府盡快改善貧困造成孩童、家庭無法溫飽的狀況。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月31日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯30日專電）「阿根廷半年前一份麥當勞大麥克套餐要價590披索，現在卻要1790披索，足足漲了2倍」。阿根廷贏得世界盃冠軍，但高通膨仍難解，政府和民眾面臨經濟困境，三餐溫飽成為民眾最基本的訴求。

聚集在阿根廷總統府前抗議的民眾說，「梅西帶阿根廷贏得世界盃冠軍，我們很開心，但我們已經慶祝了，現在該返回現實，政府該面對大家身處的困境」。

阿根廷TN報導指出，阿根廷人必須比去年多花超過1倍以上的費用，才能購齊耶誕節及跨年夜聚餐所需物品，像是香檳價格比去年高出154%，聚會一餐的花費是5年前的10倍。

國家報（La Nacion）指出，阿根廷8成民眾現在根據價格選擇禮物，而店家是否提供分期優惠的購買方式更是民眾選擇購買的重要因素之一，因為通貨膨脹，民眾對商品定價沒有依據，能越晚付款，反而成有利因素。

阿根廷國家統計局公布2022年11月份消費者物價指數（CPI）報告，11月CPI為4.9%；2022年1至11月年累計高達85.3%。另外，過去12個月累計通膨已上升至92.4%，為自1991年12月的84%以來最高數字。

經濟部長馬沙（Sergio Massa）正以凍漲政策及價格上限方案與阿根廷生產工業、超市供應鏈、能源企業協調，希望特殊訂價策略能降低阿根廷通貨膨脹的速度，穩住2023年的情勢。

阿根廷美金黑市匯率更在12月世界盃奪冠後，達到自今年7月以來的最大月度漲幅，高達10.2%。阿根廷infobae報提到，阿根廷披索最大面額千元鈔票是美洲地區13個國家中價值最低的鈔票，1000披索價值僅約2.89美元。

1000披索紙鈔的購買力，清楚顯示阿根廷通貨膨脹的變化。

現在拿著1000元披索到麥當勞，也無法購買一份大麥克套餐。記者在12月30日查看麥當勞網頁大麥克套餐要價1790披索，但同年6月大麥克套餐只要590披索。

布宜諾斯艾利斯大學經濟學院調查顯示，構成生活基本必需品的商品成本相對增加更大，反映生活成本的增長，對社會中最需要幫助的人群影響更大。

阿根廷生活基本指數與去年相比漲幅達97.4%，生活基本費用要14萬5948披索（約新台幣2萬5373元），才能免於落入貧窮線。目前阿根廷全國有4成民眾生活在貧窮線下。

民眾蓋茲（Jorge Gaz）表示，高通膨及社會經濟問題，讓許多家庭難以溫飽，小孩因此也無法正常到學校上課，他與社福團體到阿根廷總統府前為孩子的生活發聲，希望政府持續重視及改善問題，至少能讓孩子每天有飯可吃。（編輯：周永捷）1111231