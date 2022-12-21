阿根廷世足冠軍遊行百萬人爭睹 巴士動不了改搭直升機

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（中央社布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導）阿根廷在2022卡達世界盃足球賽奪冠，國家隊成員今天搭敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯遊行接受球迷歡呼，但現場人數實在太多，只好改用直升機飛越遊行路線。

綜合法新和路透社報導，遊行路線從布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區一路前進至市中心，全長約30公里，沿途都是滿坑滿谷的球迷，車隊行進速度十分緩慢。

當地媒體估計現場民眾人數約達400萬。政府消息來源則估計球迷人數達5至600萬。

遊行進行3小時之後，巴士還沒走完1/3的路程。

巴士緩緩開了近5個小時後，有關單位決定放棄巴士，改讓隊長梅西（Lionel Messi）、總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）以及中場球員德保羅（Rodrigo De Paul）帶著世界盃總冠軍獎盃大力神盃搭直升機飛越遊行路線上空，包括方尖碑（Obelisk）。

阿根廷總統府發言人塞魯蒂（Gabriela Cerruti）在社群媒體推特（Twitter）發文說：「民眾爆量湧入情況下，沒辦法再繼續走陸路。」

這代表許許多多的球迷，包括在市中心方尖碑周圍等待的大批民眾，都無法親眼見到他們的偶像。

阿根廷民眾20日為國家隊成員歡呼。（美聯社）

球迷們爬到路牌上爭睹偶像風采。（美聯社）

阿根廷國家隊巴士被球迷包圍行進緩慢，成員們改搭直升機飛越遊行路線上空。（美聯社）

阿根廷足協主席塔比亞（Claudio Tapia）表示，臨時取消勝利遊行一事是警方的決定。他在推特上說：「他們不准我們到方尖碑去和民眾打招呼。」

「護送我們的安全單位不讓我們繼續（搭巴士）前進，我代表所有冠軍隊成員致上萬分歉意。實在是太令人遺憾了。」

阿根廷警方發布聲明暗示遊行已經結束，並用直升機將球員載回阿根廷足協的訓練基地。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111221