梅西大名被中國商家搶沾光 本人也曾註冊遭駁回

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（中央社記者邱國強北京21日電）阿根廷奪得世足冠軍後，球星梅西成為全球焦點，「梅西」在中國更成為熱門搶註商標。事實上，梅西本人曾在中國註冊22個商標，但因中國法律的先申請先贏原則，部分申請遭到駁回。

有中國律師解釋，商標與專利、著作權概念不同，因此梅西（Lionel Messi）不能主張只有自己才有資格將「梅西」作為商標申請註冊。加上中國實行「申請在先」原則，梅西本人申請「梅西」商標被駁回完全合法、合理。

法治日報報導，自2021年10月到今年11月12日，以「梅西」作為商標的申請註冊案多達數百件，其中包括「球王梅西」、「梅西先生」、「梅西石代」等商標，但都被駁回。中國國家知識產權局對此表示，將繼續保持高壓態勢，持續深入開展打擊惡意商標註冊專項行動，加強保護包括著名球星姓名在內的世界盃熱詞標誌。

但根據報導，以「里奧內爾．安德雷斯．梅西．古奇蒂尼」（梅西本人全名）為申請人搜索發現，梅西本人在中國申請的商標達22件，但部分成功部分失敗。其中，在一份在2019年4月11日申請註冊的「梅西」商標，便處於「駁回複審中」。

還有一件梅西本人的商標申請案，由於與編號第973175號商標的「梅西」同名，而後者的商標早在1995年7月24日即申請，距今已27年，因此也被駁回。

報導提到，梅西本人申請註冊商標被駁回，在中國「商標法」上「是一件很正常的事情」。蘇州大學王健法學院教授董炳和表示，商標是由「標誌」構成，標誌被作為商標使用或註冊前就已經存在；而專利、著作權則以完成發明創造或創作為事實依據。這是商標與專利、著作權的重大不同之處。

董炳和說，在這個意義上，梅西不能主張只有他本人才有資格將「梅西」作為商標申請註冊。加上中國實行商標「申請在先原則」，梅西本人申請「梅西」商標被駁回「看起來不那麼合情，卻是完全合法、合理的」。

北京久耕律師事務所律師王屹東表示，以前述的第973175號「梅西」商標為例，這一商標早在1995年7月24日申請。這時候梅西本人才8歲，「在阿根廷可能都沒有名氣，更何況在中國」。

王屹東指出，況且在中國，也許有很多和阿根廷梅西中文名字一樣「姓梅名西」的人存在。因此，梅西本人若對此提出異議，是不會成功的。（編輯：周慧盈）1111221