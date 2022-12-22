世界盃熱潮帶動運彩買氣 銷售額達104億元

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（中央社記者龍柏安台北22日電）體育署運動產業及企劃組組長劉姿君今天表示，今年受到世界盃足球賽熱潮帶動，運動彩券光是世足期間銷售額就高達新台幣104億元，比起4年前的俄羅斯世界盃，成長了近50%。

2022卡達世界盃足球賽於12月18日劃下句點，由梅西（Lionel Messi）所率領的阿根廷歷經PK大戰，以4比2擊敗衛冕軍法國奪冠，台灣運彩統計光是決賽銷售額就達11億元，也再次刷新單一賽事銷售紀錄。

劉姿君今天在體育署例行記者會上表示，今年台灣運彩整體銷售目標是500億元，靠著世界盃「進補」，截至目前為止台灣運彩銷售金額累積已達586億元，不僅提前達標，且光在世界盃期間，運彩銷售額為104億元，就能挹注運動發展基金10億元。

此外，劉姿君透露，台灣運彩利用這波世界盃銷售長紅，連帶線上投注會員註冊人數也激增25萬人，比起過去9年累計的22萬人還多。

台灣運彩總經理林博泰承認，今年世界盃的銷售超乎預期，他認為運彩大賣的主因，包括64場比賽全面開放單場與場中投注，加上亞洲球隊在預賽表現超優，包括沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷、日本踢贏德國等，在在都帶動了運彩買氣。

林博泰指出，今年世界盃在小組賽第2場，英格蘭以6比2擊敗伊朗，當時賠率就高達175倍，有彩迷花了2000元幸運押中，抱回35萬元彩金，透過社群媒體傳播，多少都能吸引更多民眾參與。（編輯：張雅淨）1111222