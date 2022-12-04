熬夜追世足夜間外送商機 泡麵雞蛋業績意外成長

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四年一度的卡達世界盃足球賽開打，催動量販、超市、超商夜間經濟大爆發，家樂福夜間外送需求訂單大增3成，零食、泡麵、能量飲品是球迷首選。（家樂福提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月4日

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（中央社記者曾智怡台北4日電）四年一度的卡達世界盃足球賽開打，催動量販、超市、超商夜間經濟大爆發，家樂福夜間外送需求訂單大增3成，零食、泡麵、能量飲品是球迷首選；全聯更觀察到，雞蛋因民眾「吃泡麵習慣加蛋」帶來業績彈跳。

家樂福表示，今年11月可說是超級運動賽事月，從MLB總冠軍賽、中華職棒總冠軍賽、NBA開賽、魔獸加入職籃T1聯盟，到世界足球賽開打，運動宅經濟發威，推升家樂福生鮮雜貨外送平台「家速配」夜間外送需求訂單成長3成，消費者主要下單零食、泡麵、能量飲品。

連實體店非冬季主流的啤酒業績都成長逾30%，「大家是一次一箱箱在買」，如今進入16強階段，預期更將推高業績表現。

世足賽刺激下，全聯「小時達」外送截至11月28日，夜間外送業績成長約15%，夜間訂單數增加近5%，客單價也有所提升，消費者以購入泡麵與雞蛋類為主，「因為吃泡麵習慣加蛋」，預估世足開打期間，小時達整體業績可成長1成以上。

為了在夜間經濟戰場殺出重圍，通路吸客方法百出，例如家樂福推出深夜時段外送優惠，或者成功預測冠軍國家即送折價券、抽全年免運；全聯為了四強、季軍賽季也推出「進球我就送」活動，進球數越多，折價金額越高。

量販、超市搶攻外送經濟，超商也因店點密集且為24小時營業，同樣吸引一票夜貓族上門滿足口腹之慾。根據全家觀察，深夜跨國賽事帶動晚餐後時段買氣增長，消費者偏愛炸物、滷味等小吃類商品；全家近期與百萬YouTuber千千聯手推出台式小吃，聯名新品預計帶動相關品類1至2成業績成長。

統一超商指出，不少人熬夜支持喜愛球隊，就近購買需求增，以住宅、社區門市需求最高，帶動零食、泡麵、特色冰品等「宅家食飲」商品類別業績成長近1成，大包裝、團購話題零嘴以及異國差異化的商品結都有各自擁護者。

搶搭觀賽美食商機，統一超商在60間門市打造的「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店，讓消費者能就近享受具有現烤串燒、熱食的觀賽空間，相關類別自開賽以來，已帶動銷售較去年同期成長近3成。（編輯：潘羿菁）1111204

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