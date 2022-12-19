卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看【圖輯】

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阿根廷球星梅西（前）5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞，率隊抱回金盃，並榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」。（法新社）

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（中央社網站）為期近一個月的2022卡達世界盃足球賽12月19日落幕，阿根廷在冠軍賽PK大戰以4比2擊敗法國，睽違36年奪得隊史第3冠。本屆賽事出現許多令人意外的爆冷結果，梅西、「魔笛」莫德里奇、C羅等明星球員生涯在世界盃的最後一舞也成焦點，中央社整理此次比賽的經典畫面，用照片帶你回顧四年一度的運動盛事。

阿根廷與法國12月19日在世界盃冠軍賽正規賽以2比2踢平，延長賽第108分鐘禁區前一陣混亂，梅西（前右）門前補進一腳為阿根廷取得3比2領先。（法新社）

阿根廷門將馬蒂內茲（右）12月19日在PK大戰擋下法國前鋒柯曼的射門後興奮跳躍，柯曼（左）則雙手抱頭難掩失落。賽後馬蒂內茲獲象徵本屆世足賽最優秀守門員的「金手套獎」。（法新社）

阿根廷在卡達世足決賽擊敗法國，抱回世界盃隊史第3冠，隊長梅西興奮高舉金盃，全隊開心歡呼。（美聯社）

克羅埃西亞12月18日在世界盃季軍賽對決摩洛哥，前鋒奧爾西奇在左路看似傳中，球卻巧妙越過摩洛哥門將博努（藍衣者）後撞到門柱反彈入門，這記絕妙進球成為致勝球。（法新社）

克羅埃西亞以2比1擊敗本屆世界盃最大黑馬摩洛哥，拿下隊史第2座世界盃季軍，隊長「魔笛」莫德里奇（前中）與球員們開心慶祝。（路透社）

摩洛哥12月15日在2022卡達世界盃足球賽4強0比2敗給法國後，全隊跪謝祈禱。（共同社）

12月14日準決賽阿根廷對上克羅埃西亞，阿根廷隊梅西靠著12碼罰球先馳得點，克羅埃西亞門將利瓦科維奇（橘衣者）眼睜睜看著球進入球門。（美聯社）

阿根廷隊梅西（左）和阿爾瓦雷茲（右）12月14日在卡達世界盃4強賽中聯手攻門，替阿根廷贏得決賽門票。（美聯社）

克羅埃西亞在準決賽敗給阿根廷，賽後克羅埃西亞隊長、37歲老將「魔笛」莫德里奇（中間藍衣者）與阿根廷隊隊長梅西（中間白衣者）擁抱。（美聯社）

世界盃8強賽阿根廷對荷蘭進入PK大戰，馬蒂內茲（左）在PK戰大展守備功夫救下2球，助阿根廷搶下4強門票。賽後梅西輕撫馬蒂內茲的頭。（美聯社）

摩洛哥隊晉4強，成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊，總教練雷格拉吉（西裝者）被球員拋向空中。（美聯社）

摩洛哥12月10日在世足8強賽靠著恩納斯里（前左）致勝頭錘擊敗葡萄牙，這記頭錘是在離地2.78公尺高空所發動的，超越C羅寫下的紀錄。（美聯社）

葡萄牙12月10日在世足8強賽不敵摩洛哥，C羅心碎跪地。（美聯社）

巴西12月9日對戰克羅埃西亞，在PK大戰中落敗，無緣晉級，內馬爾（右）忍不住落淚。（路透社）

法國12月5日於卡達世足16強賽擊敗波蘭，球員姆巴佩（前左）跳進前鋒吉魯（前右）懷中開心慶祝。（路透社）

球員姆巴佩（左）跳進前鋒吉魯懷中，法國隊官方推特將照片配上「當他/她如此望向你的瞬間，你已贏得了一切」文字，堪稱本屆世足賽中，法國隊最經典的一瞬間。（圖取自twitter.com/equipedefrance）

日本今年無緣晉級世足前8強，賽後隊長吉田麻也難過地跪在孩子面前。（美聯社）

12月2日，日本隊中場三笘薰（圖）在對戰西班牙賽事第51分鐘，將球從底線救起妙傳至門前，由隊友田中碧攻進逆轉的第2分。（美聯社）

小組賽美國11月30日對決伊朗，兩大世仇睽違24年再度交鋒，美國隊前鋒普里希赫（前藍衣者）在第38分鐘率先攻進一球，為美國贏得勝利。（路透社）

韓國11月28日迎戰迦納，從0比2落後，到下半場靠著曹圭成（中間紅衣）2度頭錘破網，一度扳平戰局。（美聯社）

韓國隊前鋒曹圭成在小組賽3分鐘內連進2球，締造隊史紀錄。（美聯社）

卡達11月25日在小組賽對戰塞內加爾，球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。球賽進行到第6天，主辦國卡達已確定無法晉級，成為本屆第一支遭到淘汰的隊伍。（美聯社）

沙烏地阿拉伯11月22日在小組賽以2比1爆冷擊敗阿根廷，阿根廷王牌梅西（中）神情懊惱。（美聯社）

沙烏地阿拉伯前鋒阿道沙利（左2）踢進致勝球，助球隊以2比1逆轉勝阿根廷，國王沙爾曼更是宣布全國放假一天。（美聯社）

（編輯：侯少婷、王靖怡）1111219