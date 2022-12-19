2022卡達世足賽 暖心時刻點亮場內外

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（中央社杜哈18日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽劃下句點，賽事過程當中世人所見不只是球隊的好勝心，也看到球員與球迷對弱勢的關懷、足壇彼此間的情誼，以及人類跨越國界、互敬互重的暖心時刻。

●英格蘭國腳實現諾言 個人世界盃首球獻腦麻球迷

英格蘭在小組賽首戰以6比2擊退伊朗，英格蘭球員格拉利許（Jack Grealish）踢進個人生涯在世界盃的第一球，他也信守對一名11歲腦麻球迷芬萊（Finlay）的承諾，在攻破對手球門後做出擺動雙臂的慶祝動作。

芬萊先前寫信給格拉利許，他在信中寫說：「我希望世界上有更多像你一樣的人，把身障人士與其他一般人同等對待。」27歲的格拉利許親自回了信，還在曼城舉辦的慈善活動中特地安排與這位小粉絲見面。當時，格拉利許承諾，他會把下一個進球獻給芬萊。

●FIFA下令禁戴彩虹臂章 愈禁民眾愈挺商品銷售一空

國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世足賽配戴支持LGBTQ權利的「同一份愛」（One Love）彩虹臂章。歐洲多國球隊曾計劃配戴彩虹臂章，但FIFA祭出警告，若球員在場上配戴彩虹臂章，恐立即吃黃牌，為此球隊放棄這項計畫。

不過，在荷蘭烏得勒支（Utrecht）生產彩虹臂章的Badge Direct BV公司表示，彩虹臂章在出貨1萬枚後，如今已銷售一空。Badge Direct BV執行長赫肯斯（Roland Heerkens）受訪時指出，隨著FIFA禁止在場上配戴彩虹臂章，這種臂章隨之熱賣。

●日本贏球後更衣室一塵不染 FIFA發文致謝

日本隊在小組賽爆冷踢倒強權德國後，FIFA在官方推特發文稱，日本球迷們留在觀眾席收拾垃圾，在此同時，比賽會場哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）的日本隊球員更衣室，也留下「一塵不染」（Spotless）的景象。

FIFA特別用羅馬拼音寫上日文發音的「非常感謝」（Domo Arigato），後面附上鼓掌圖案及日本國旗。

日本隊止步16強，但全隊重視禮儀的態度數度引發話題，並在球員更衣室留下了本屆「最後的紙鶴」。總教練森保一不忘在場上深深鞠躬，感謝球迷一路相挺。

●法國隊深情對望照瘋傳 吉魯：自然流露的瞬間

法國16強賽以靈活戰術擊敗波蘭，晉級8強，球星姆巴佩（Kylian Mbappe）跳進前鋒吉魯（Olivier Giroud）懷中，深情對望，成為比賽花絮經典瞬間，也被做成各種「兄弟情」哏圖瘋傳。

其實兩人一開始關係可非如此美好，甚至有些對立，2020歐洲國家盃時，兩名前鋒還曾爆發衝突。不過如今兩人在場上默契極佳，被法媒戲稱「狂熱的愛」，成為法國隊兩大王牌，氣勢銳不可當。

●美國記者採訪中猝逝 FIFA保留座位悼念

美國體育記者華爾（Grant Wahl）本月報導比賽過世後，FIFA在法國對英格蘭8強賽向他致意，並在原本預留給他的記者席擺放照片鮮花。

剛滿48歲的華爾從1994年美國主辦的那一屆開始報導世界盃，本屆是第8屆。他過去曾在「運動畫刊」（Sports Illustrated）、哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）任職，生動的報導協助提升足球在美國的受歡迎程度。

●摩洛哥晉4強締造歷史 阿拉伯世界普天同慶

本屆大黑馬摩洛哥在8強賽1比0擊退葡萄牙，成為史上第一支闖進4強的非洲和阿拉伯球隊。

在東耶路撒冷（East Jerusalem）、雷馬拉（Ramallah）和加薩走廊（Gaza），巴勒斯坦人透過煙火、歡呼和喇叭聲來慶祝。而在摩洛哥街頭，支持者也同時揮舞著摩洛哥國旗與巴勒斯坦旗。就連與摩洛哥關係緊張的鄰國阿爾及利亞，當地足球網站DZfoot也為摩洛哥隊喝采。

●英格蘭球員不願空手回家 在卡達收養流浪貓

英格蘭在8強1比2惜敗衛冕軍法國，不過球員似乎不願意空手回家，效力曼城的雙人檔華克（Kyle Walker）與史東斯（John Stones），在卡達領養了一隻流浪貓，要帶著牠一起回到英國。

史東斯把這隻領養的流浪貓取名為戴夫（Dave），當初他們是在訓練基地附近成為朋友，如今這個小伙伴得歷經4個月隔離，才能跟這對曼城雙人組團聚。

●不敵法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

摩洛哥在4強0比2敗給衛冕軍法國後，全隊跪地祈禱的照片在網路上瘋傳。體育媒體ESPN在有關足球的推特帳號ESPN FC發文說：「摩洛哥球員在輸給法國隊後跪地祈禱，另感謝球迷遠道而來支持。」

摩洛哥是史上首支闖進世界盃4強的非洲國家球隊，也是首支有此成就的阿拉伯國家球隊。

●法國摩洛哥球迷巴黎揮旗同慶 高喊足球讓人團結

法國以2比0擊敗摩洛哥晉級冠軍賽後，巴黎香榭麗舍大道湧進大批揮舞法國及摩洛哥等北非國家旗幟的民眾。許多球迷表示不分彼此，為法國同慶。

兩國具深厚歷史淵源，且法國境內北非裔人口眾多，賽前許多球迷都表示陷入兩難，難以抉擇支持隊伍。法媒將大戰形容為「超越足球的對決」，更有運動員、作家等聯合投書，盼將此役視為「推動體育及社會中融合與多元的契機」，可見比賽高度牽動法國人心。（編輯：楊昭彥、徐崇哲）1111219