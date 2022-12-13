世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）卡達世足14日將由法國對上非洲首支進入4強的摩洛哥，世紀之戰未演先轟動。法國眾多北非裔人口，有人表示兩隊都支持，卻也有人擔心新仇外加政治歷史舊恨，族裔衝突恐怕一觸即發。

本屆卡達世界盃足球賽進入最後倒數的準決賽時刻，除了傳統強隊法國、阿根廷、克羅埃西亞外，最大黑馬摩洛哥成首度進入世足4強的阿拉伯國家與非洲國家，被支持者譽為「非洲大陸的驕傲與希望」。

法國時間14日晚上8時，上屆世界冠軍法國將對上世界排行22的「亞特拉斯雄獅」（Lions de l’Atlas）摩洛哥。從法國電視一台（TF1）法英大戰再破紀錄的1770萬收視人數可知，「抵制」世足早已被法國人拋在腦後，法摩大戰備受期待，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將飛往卡達觀賽。

法、摩關係向來密切，不同於前殖民地阿爾及利亞，法國與摩洛哥的淵源比較沒有那麼「令人痛苦」。摩洛哥在1912至1956年間成為法國的受保護國，也就是比殖民地有更多自治，接著摩洛哥在沒有浴血戰爭的情況下宣布獨立，兩國因此保有緊密友誼與合作。

然而近年來，摩洛哥不滿法國企圖與摩洛哥的世仇、鄰國阿爾及利亞修復關係外，且傳出間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽醜聞。去年摩洛哥情報單位疑似監聽總統馬克宏在內的數百位法國重要人物，導致法國與摩洛哥外交關係緊張。

除地緣政治外，族裔認同也是議題。法國北非移民眾多，光是摩洛哥國籍人口就70萬人。許多北非裔的法國球迷因此陷入兩難，有人表示「像在父親或母親間抉擇」，也有人說比賽那天臉頰一邊會塗上法國旗，另一邊則是摩洛哥國旗，使得這場大賽注定是場超越運動的地緣政治與認同對決。

法國知名導演、編劇與演員瑟蒙（Elie Semoun）父親為摩洛哥與法國混血，他告訴媒體，「我支持祖國，即出生國法國。但我所有家人和最好朋友都來自摩洛哥，我很掙扎。若摩洛哥贏了，我還是會開心；若他們輸了，我會有點難過，雖然我認為法國會贏」。他指出，法國有許多摩洛哥移民，心繫母國，「好像有點兄弟相殘，當然這只是運動」。

馬賽球迷馬胡安（Maroine）父親來自摩洛哥，他告訴巴黎人報（Le Parisien），雖然掙扎，但仍開心看到兩國對決，「若法國贏了，就是連續二度進入決賽，寫下歷史；若摩洛哥贏，則是非洲足球隊首次，也是歷史新頁。對我跟我弟來說，真的無法抉擇，只希望晉級那隊能摘下冠軍」。

旅居卡薩布蘭加的法、摩夫妻檔則表示，「我兩隊都支持，不管結果如何都是好的」；他們17歲的兒子則支持摩洛哥，但身邊友人尚未表態，並擔心「比賽可能讓友誼出現裂痕」。

日前8強與4強賽後，摩洛哥和法國隊支持者紛紛湧上法國巴黎、馬賽等各大城街頭慶祝，卻出現有心人士藉口滋事，使部分地區的歡樂氣氛變調，演變為警民對峙與暴動，也再度被極右派政治人物用以高舉反移民政策。

總言之，法摩大戰極具象徵意義，卻也充滿爭議。這場比賽不僅被視為非洲與阿拉伯穆斯林國家對上歐洲傳統霸主的決鬥，以及前殖民國和被殖民國間的大戰。倘若不幸擦槍走火，更會成為分化法國境內族裔的導火線。

法國兩大陣營球迷是否真的能冷靜地祝福獲勝方仍未可知，極右翼「國民聯盟」（RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）等人則擔心部分北非裔將之視為報復法國霸權的機會，製造「反法情緒」，緊張氛圍恐一觸即發。

然而幾乎可以確定的是，無論是誰勝出，巴黎香榭大道上勢必又將迎來一陣大亂鬥，警方已上緊發條，商家也準備在大門外加裝木片，如今只能祈禱人民的智慧能讓法國安穩走出這場世紀之戰所帶來的餘波。（編輯：高照芬）1111213