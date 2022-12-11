摩洛哥世足賽締造佳績 積極延攬海外好手建功

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摩洛哥出人意料地闖入世界盃4強賽，部分原因在於刻意在散居國外的僑民中尋找人才。圖為摩洛哥10日以1比0擊敗葡萄牙闖入4強，球員興奮歡呼。（美聯社）

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（中央社杜哈11日綜合外電報導）摩洛哥出人意料地闖入世界盃4強賽，部分原因在於刻意在散居國外的僑民中尋找人才，以加強國家隊實力，這增加了他們成功的機會。

路透社報導，摩洛哥隊26名球員中有14人是在國外出生，比參加卡達世界盃的任何其他球隊都多，提供了一個來自歐洲各地不斷成長移民社區的兼容並蓄球員組合，協助國家隊開拓新局面。

摩洛哥昨天在8強賽中以1比0擊敗葡萄牙，成為史上第一支晉級世界盃4強的非洲和阿拉伯國家球隊。

加拿大出生的門將博努（Yassine Bounou）只丟了一球，西班牙馬德里出生的哈基米（Achraf Hakimi）在右翼表現出色，荷蘭出生的阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）是一位威力強大的中場，而法國出生的柏法爾（Sofiane Boufal）在左翼形成威脅。

在比利時、法國、德國、義大利、荷蘭和西班牙等國家尋找符合條件的球員，現在已是一項有組織的工作，這與1998年法國世界盃時第一批外國出生的摩洛哥人為國家隊出賽時雜亂無章的體制形成明顯對比。

摩洛哥人是歐洲最大的移民人口之一，估計約有500萬人，與母國關係密切。政府機構海外摩洛哥社區理事會（Council of the Moroccan Community Abroad）一項研究得出結論，歐洲18至35歲的摩洛哥人中，61%每年都會走訪摩洛哥。

摩洛哥皇家足球協會的球探遍布歐洲各地，當有可能出現忠誠衝突時，他們會迅速採取行動。荷蘭出生的主將齊耶赫（Hakim Ziyech）與摩洛哥隊以及荷蘭隊總教練柯曼（Ronald Koeman）都進行過討論，以決定國際賽場上要為哪個國家效力，後來他選擇了摩洛哥。

阿姆拉巴特與齊耶赫一樣，在青年隊階段都代表荷蘭出戰，但後來出於家庭原因轉而投效摩洛哥。

他說：「我的父母是摩洛哥人，祖父母也是。每次去那裡，我都無法用言語來形容內心的感受，那是我的家。荷蘭也是我的家，但摩洛哥很特別。」

曾為摩洛哥隊尋才9年的比利時青年隊教練穆克里姆（Noureddine Moukrim）解釋說：「很早就與這些球員接洽，好吸引他們到摩洛哥隊。我們從不強求，只是與球員及其家人坦誠的討論。」

但也有人質疑這項政策，認為竭力爭取海外出生的球員，阻礙了本土球員的機會。

目前擔任摩洛哥隊總教練的雷格拉吉（Walid Regragui）本身也是外國出生的前國腳。他說：「在本屆世界盃之前，我們遇到許多有關歐洲出生球員和不是摩洛哥出生球員的問題，很多記者問：『我們為什麼不用摩洛哥出生的球員比賽？』」

「今天我們已經證明，每個摩洛哥人都是摩洛哥人。當他來到國家隊時，他想犧牲，他想戰鬥。身為教練，我在法國出生，但沒有人能奪走我對自己國家的熱愛。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111211