摩洛哥晉世足4強締造歷史 阿拉伯世界普天同慶

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（中央社卡薩布蘭加10日綜合外電報導）摩洛哥今天在卡達世界盃足球賽以1比0擊退葡萄牙，成為史上第一支闖進世足4強的非洲和阿拉伯球隊，除了摩洛哥人聚眾狂歡，阿拉伯世界與歐洲各地亦不乏有人大肆慶祝。

綽號「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）的摩洛哥隊即將對戰衛冕軍法國，爭取決賽門票。在摩洛哥大城卡薩布蘭加（Casablanca），34歲女子伊德里西（Ilham El Idrissi）告訴法新社：「我心跳要停了，多麼棒的一支球隊、多麼好的耐力和成就。」

稱讚自家球隊的不只一人，29歲客服中心主管哈拉特（Mouad Khairat）說：「我以為我在做白日夢，捏捏我！多大的榮耀啊，我打從心底謝謝他們。摩洛哥隊成功締造不可能，現在，我們想要獎盃。」

終場哨音響起時集體慶祝，已變成摩洛哥的一種習慣。摩洛哥隊在小組賽階段擊敗加拿大和比利時，以小組第一之姿晉級，接著在16強PK大戰淘汰西班牙，又在8強力克葡萄牙。

摩洛哥退役國腳凱瑞（Abderrazak Khairi）告訴法新社：「足球界沒有不可能的事，這就是這項運動的魔力。」

凱瑞在1986年墨西哥世足賽踢進兩球，助隊以3比1驚奇勝出時，對手同樣是葡萄牙。當年摩洛哥成為史上第一支從小組賽出線的非洲球隊。

過往沒有任何非洲或阿拉伯國家隊成功從8強突圍，最接近世足4強的是1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾與2010年的迦納。

在摩洛哥的足球殿堂卡薩布蘭加，國家隊球衣與紅底綠星的國旗在窗邊、攤位、市場四處可見，還出現效力英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）的主將齊耶赫（Hakim Ziyech）與教練雷格拉吉（Walid Regragui）的巨型繪畫。

雷格拉吉是在前總教練哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）被開除後接手執教，當時距離開賽剩下不到3個月，如今他已晉升至國家英雄等級。

出了摩洛哥國境，非洲大陸與阿拉伯世界也為摩洛哥隊歡呼。

總部設在卡達的半島電視台（Al Jazeera）在摩洛哥氣走西班牙時報導，阿拉伯世界出現「一波亢奮」，「突尼斯（Tunis）、貝魯特（Beirut）、巴格達（Baghdad）、雷馬拉（Ramallah）和其他城市都傳出歡呼聲，阿拉伯人集會慶祝驚奇打敗西班牙，與長久分隔阿拉伯諸國的政治歧見形成反差」。

今天在東耶路撒冷（East Jerusalem）、雷馬拉和加薩走廊（Gaza），巴勒斯坦人透過煙火、歡呼和喇叭聲來慶祝。而在摩洛哥街頭，支持者也同時揮舞著摩洛哥國旗與巴勒斯坦旗。

就連與摩洛哥關係緊張的鄰國阿爾及利亞，當地足球網站DZfoot也為亞特拉斯雄獅喝采。

在法國巴黎，摩洛哥球迷聚集在香榭麗舍大道（Champs Elysees），並在哨聲響起時爆出歡呼。自稱是阿爾及利亞裔的27歲男子馬麥爾（Maamar）揮著摩洛哥國旗說：「這讓所有阿拉伯國家和全非洲極其自豪。不管怎樣，我們都是世界上前4名的球隊。」

球迷開心揮舞著摩洛哥、阿爾及利亞、敘利亞、巴勒斯坦的旗幟、用阿拉伯語唱歌，在寒冷冬夜跟觀光客一起擠在這條巴黎的知名大道。

法國隊也在隨後的比賽擊敗英格蘭。巴黎警方表示，他們部署了「1220名員警和憲兵」。

比利時布魯塞爾（Brussels）也有球迷聚集。當地在摩洛哥踢贏加拿大的小組賽後，曾有18人滋事被捕。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111211