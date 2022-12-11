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英格蘭世界盃無緣4強 凱恩國際賽進球數追平魯尼

2022/12/11 09:18（12/11 10:06 更新）
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凱恩10日在卡達世界盃8強戰的進球是他在國際賽的第53個進球，與魯尼並列英格蘭史上進球王。（美聯社）
凱恩10日在卡達世界盃8強戰的進球是他在國際賽的第53個進球，與魯尼並列英格蘭史上進球王。（美聯社）
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（中央社杜哈10日綜合外電報導）凱恩今天在卡達世界盃8強戰的進球一度幫助英格蘭扳平戰局，球隊雖然最終仍以1比2敗給法國，無緣晉級，但凱恩那顆進球讓他追平魯尼在國際賽進球數的隊史紀錄。

法新社報導，今天世足賽8強對法國一役是凱恩（Harry Kane）的第80場國際賽，他在比賽第54分鐘第1次12碼罰球，順利助英格蘭追平比數，這是他在國際賽的第53個進球，與退休名將魯尼（Wayne Rooney）並列英格蘭史上進球王。

目前效力英格蘭超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）的凱恩，2015年3月對上立陶宛的比賽中，替補出賽不到幾秒鐘即攻進個人在國家隊的第1球。

2018年俄羅斯世界盃時，凱恩在邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭隊陣中擔任隊長，當年他率隊拿下第4名，個人還奪下金靴獎。

但近幾年，凱恩轉型為傳球助攻的角色，在職業賽場如此，披掛國家隊戰袍時也是如此。

29歲的凱恩已3度贏得英超金靴獎，而儘管有幾次距離冠軍只差臨門一腳，但他迄今仍未能率熱刺或英格蘭登頂。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111211

凱恩（白衣者）10日在卡達世界盃8強戰的進球一度幫助英格蘭扳平戰局。（美聯社）
凱恩（白衣者）10日在卡達世界盃8強戰的進球一度幫助英格蘭扳平戰局。（美聯社）
#凱恩
#魯尼
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