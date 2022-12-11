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FIFA向C羅致敬 葡萄牙教頭不後悔讓他替補

2022/12/11 10:19
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（中央社杜哈11日綜合外電報導）37歲的C羅在葡萄牙0比1敗給摩洛哥、無緣世界盃4強後，淚流滿面離場。但即便FIFA都透別透影片向C羅致敬，葡萄牙隊總教練仍表示，不後悔讓C羅坐板凳的決定。

葡萄牙今天敗給摩洛哥，意味「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）可能得抱著生涯未能在世界盃奪冠的遺憾退休。

C羅此役替補出賽，但沒辦法幫一球落後的葡萄牙逆轉戰局，最終葡萄牙就以0比1輸球遭淘汰。

在比賽結束哨音響起時，C羅在場上已落淚，鏡頭拍到他快步走下球場，甚至在往更衣室的路上哭了出來。

5度參加世界盃的C羅，今天是他代表國家隊所踢第196場國際賽，追平科威特球員穆塔瓦（Bader Al-Mutawa）的紀錄。

國際足球總會（FIFA）在推特上分享一段影片向C羅致敬，介紹一些他在世界盃賽場的最精彩表現。

FIFA寫道：「一個神話、一個傳奇，謝謝你，C羅。」

FIFA宛如給C羅一個英雄式告別，但葡萄牙卻沒有給C羅這樣的禮遇。C羅的伴侶曾表示，他選手生涯的世界盃最後一舞應獲得的是尊重，而不是降為替補。

這次世界盃，葡萄牙意外沒讓C羅在16強戰對瑞士的比賽先發，而在葡萄牙6比1大勝瑞士後，在今天對摩洛哥的8強戰，葡萄牙持續讓C羅坐在替補席。

在上半場第42分鐘遭摩洛哥先馳得點後，葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）下半場開賽不久就急忙將C羅推上火線，盼他能拯救球隊，但倉促上陣的C羅很難有所發揮，只要球一靠近他，摩洛哥球員就會衝上前包夾。

被問到是否後悔沒讓C羅先發時，桑托斯堅稱自己的決定沒有錯，「若要找出兩個最失意的人，那就是C羅和我本人了」。

桑托斯說：「我並不後悔，我認為這樣的陣容，就是在對瑞士之戰表現出色的那支葡萄牙隊。C羅是偉大的球員，他是在我認為有必要的時候登場，所以我了無遺憾。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111211

#C羅」羅納度
#葡萄牙
#桑托斯
C羅」羅納度
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