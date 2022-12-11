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踢飛12碼英格蘭無緣4強 凱恩：責任我扛

2022/12/11 12:27
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（中央社杜哈11日綜合外電報導）凱恩（Harry Kane）踢飛一記12碼，讓英格蘭錯失扳平契機，最終不敵法國無緣世界盃4強。賽後凱恩表示他很內疚，並稱他會一肩扛起輸球責任。

2022卡達世界盃足球賽英格蘭對法國的8強戰，英格蘭於1比2落後之際獲得一次12碼的機會，他們也立即決定交由今天已踢進一記12碼的凱恩操刀，但他第2回卻將球踢飛，讓球隊錯失大好扳平戰局良機，最終未能挺進4強。

凱恩在比賽第54分鐘成功踢進第一記12碼，是他在披英格蘭戰袍在國際賽的第53個進球，追平魯尼（Wayne Rooney）寫下的隊史紀錄。

賽後凱恩說：「身為隊長，我會擔起責任，沒踢進12碼，讓一切變得很艱難。」

「這真是個難熬的夜晚，我很沮喪，球隊也很難過，我們有信心能在這次世界盃獲得一些特殊成就，但最後卻敗在一些小地方上。」

29歲的凱恩是世界足壇其中一位最擅踢12碼的人。在他生涯中有58次操刀踢12碼，僅11次未得手。

「當然，現在真的感覺很痛苦，而且可能會難過很長一段時間，但身為隊長和球隊領袖，我必須擔起責任。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111211

#凱恩
#英格蘭
#魯尼
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