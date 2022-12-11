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法國世界盃卯上摩洛哥 矛盾之爭精彩可期

2022/12/11 15:47（12/11 15:55 更新）
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2022卡達世界盃足球賽4強全部出爐，至今5場比賽攻進11球的法國，將與5戰只因烏龍球丟掉1球的摩洛哥正面對決。（中央社）
2022卡達世界盃足球賽4強全部出爐，至今5場比賽攻進11球的法國，將與5戰只因烏龍球丟掉1球的摩洛哥正面對決。（中央社）
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（中央社杜哈11日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽4強全部出爐，至今5場比賽攻進11球的法國，將與5戰只因烏龍球丟掉1球的摩洛哥正面對決，兩隊料將掀起一場精彩的「矛盾之爭」。

這次世界盃開踢前，許多人認為，深受傷兵問題困擾的法國，可能無法走得太遠。

少了本澤馬（Karim Benzema）、博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）、金彭貝（Presnel Kimpembe）、麥尼安（Mike Maignan）、恩昆庫（Christopher Nkunku）等一票猛將，法國似乎前途一片黯淡。

但在姆巴佩（Kylian Mbappe）與吉魯（Olivier Giroud）聯手帶領下，法國小組賽階段以2勝1和、積分6分站上D組龍頭的位置，晉級淘汰賽階段後，又接連擊敗波蘭、英格蘭，重新燃起或許可以衛冕成功的希望。

法國在國家隊層級上曾是世界一霸，現在的目標，瞄準的是隊史第3座世界盃冠軍，若能成真將使他們躋身常勝軍強隊之林。

過去在世界盃奪冠次數最多的是巴西，他們曾5度拿下冠軍，義大利與德國都曾4次奪冠並列第2。1998年、2018年兩度奪冠的法國，與阿根廷、烏拉圭並列奪冠次數第4多的球隊。

若這次法國若能達成2連霸，將是隊史第3次拿下世界盃冠軍，也可以獨占奪冠次數第4的位置。

法國這次在小組賽階段攻進6球，淘汰賽首戰對波蘭踢進3球，8強對英格蘭也進了2球，火力充沛可見一斑。

法國4強賽將在台灣時間14日，對上這次世界盃最大的黑馬摩洛哥。

摩洛哥在小組賽階段就展現堅強的防守能力，3場小組賽只丟1球，戰績2勝1負排名F組第一。

晉級到淘汰賽後，摩洛哥對上「無敵艦隊」西班牙仍力保不失分，連PK大戰都沒讓對手攻進任何一球，8強戰對上葡萄牙，摩洛哥銅牆鐵壁的防守，讓對手完全無法進球。

他們是第1支在世界盃踢進4強的非洲球隊，摩洛哥在本屆比賽踢到現在，5場比賽只丟1球，且還是自己弄進球門的烏龍球，其固若金湯的防守能力不容小覷。（譯者：李晉緯/核稿：楊明暐）1111211

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